Jaime Sáez, jefe de bancada FA: “En el Socialismo Democrático tienen que hacerse cargo de su falta de proyecto político”

En la semana en que el senador Fidel Espinoza (PS) trató de “imbécil” al candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, el jefe de los diputados de ese partido hace un llamado al respeto al interior de la alianza, de cara a la primaria.

Jaime Sáez sugiere que voces como la de Espinoza -así como también la de Óscar Landerretche y Jaime Quintana- hablan de una “superioridad moral” que hoy es más propia de algunos dirigentes del Socialismo Democrático que del FA. Él identifica en eso una señal de que el proyecto frenteamplista avanza con fuerza. “Si hay tanta fijación y tanto se habla (de nosotros), es porque hemos cambiado el espectro, hemos movido los límites de lo posible”, dice.

11 JUNIO 2025 RETRTATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

De cara a la primaria, la tensión entre el FA y el Socialismo Democrático se ha hecho evidente. ¿Cómo evalúa el estado actual de la alianza?

Son tensiones propias de una elección. Lo extraño sería que no tuviéramos ningún tipo de tensión, que no se manifestaran diferencias. Está bien que las diferencias se expliciten en este contexto, mientras sea con respeto, con altura de miras y pensando en Chile.

Habla del clima de respeto. ¿Se han descontrolado las cosas?

Hay gente, como el senador Espinoza, como Óscar Landerretche, como el senador Quintana, que nos tratan de imbéciles, que dicen que vamos a convertir el país en ‘un maldito infierno’, como con todo de doblaje de Palmera Records, que nos acusan permanentemente de una superioridad moral que pareciera que más les corresponde a ellos. Eso es faltar el respeto y no corresponde.

¿El Socialismo Democrático cayó en la superioridad moral que criticaron?

No, algunas personas dentro del Socialismo Democrático.

¿Espera que el PS, en consideración de los dichos de Espinoza y Landerretche, tome alguna medida?

No espero nada. No ha pasado nada en el pasado y no va a pasar ahora.

¿Qué dice el FA de que sean un tema constante para el PS y el PPD?

El Quijote de la Mancha decía que cuando los perros ladraban, era porque uno estaba avanzando. Me parece que calza. Si no hablaran de nosotros, yo me preocuparía más. Si hay tanta fijación y tanto se habla del FA, es porque hemos movido las cosas, ha cambiado el espectro político, ha movido los límites de lo posible, ha podido dar gobernabilidad al país. Por supuesto, con otros partidos. Pero todos pensaban que nos íbamos a autodestruir y, en lugar de eso, nos hemos fortalecido.

La crítica del Socialismo Democrático es que el FA no ha logrado madurar al ritmo del Presidente Boric en este gobierno. Lo decía hace poco Jaime Quintana.

Nosotros somos un solo partido. Me parece absurda esa acusación. En el Socialismo Democrático tienen que hacerse cargo de su falta de proyecto político, de su falta de densidad ideológica, de no poder abordar adecuadamente las luchas del siglo XXI, de actuar con temor permanente. No digo que todo el mundo, pero hay actores que permanentemente nos están apuntando con el dedo, y destacan únicamente por eso, por apuntar con el dedo al FA.

¿Esta constante crítica del Socialismo Democrático a ustedes puede tener que ver con el temor a la teoría del reemplazo?

Yo he escuchado harto eso, pero, hasta el día de hoy, no he encontrado un documento sobre la tesis del reemplazo. Es una paranoia que no tiene ningún sentido.

¿Las diferencias con el Socialismo Democrático pasan por temas de fondo o son más bien una lucha de poder, por quién se posiciona como el más fuerte?

Es una mezcla de ambas cosas. Evidentemente cuando un actor hegemónico ve que esa hegemonía se va perdiendo, la va a defender de cualquier modo. Algo de aquello hay, pero también hay diferencias ideológicas, que no son insalvables, por algo estamos juntos.

¿La hegemonía de la centroizquierda no le pertenece al Socialismo Democrático? Pregunto particularmente por la centroizquierda.

La hegemonía de la centroizquierda está en disputa, no le pertenece a ningún partido hoy. Nosotros hemos dado pasos significativos en poder demostrarles a amplios sectores de la sociedad no solo que estamos capacitados para conducir el destino del país, sino que también tenemos ideas, proyectos y ambiciones que tienen que ver con los temas del siglo XXI.

El comando de Tohá y ella misma han intentado desligarse de los dichos de Landerretche. ¿Las palabras del economista son representativas del Socialismo Democrático?

No son una excepción, pero tampoco son representativas del Socialismo Democrático. Hay más gente que piensa de esa forma, y yo lamento que haya personas con vocería propia, más allá de que no sean del comando, porque sus dichos sí tienen impacto.

¿Se sentiría cómodo votando por Carolina Tohá si ella gana la primaria?

Me sentiría muy cómodo votando por cualquiera que gane la primaria.

¿Le preocupa que Winter esté tercero en las encuestas?

Van 15 minutos del primer tiempo. Queda mucho partido por jugar. Faltan los debates televisivos, que se ha demostrado que son decisivos. Tenemos esperanza en esa instancia, en la franja.

¿Confía en que Winter va a ganar la primaria?

Confío en que va a ganar la primaria y en que la centroizquierda va a salir fortalecida con una candidatura única.

¿A qué atribuye que se haya estancado en las encuestas? Es la candidatura a la que más plata se le ha aportado.

Es una candidatura que partió hace un mes y medio, después que las otras candidaturas. Es natural que en pocas semanas no se crezca tanto. Ahora, las diferencias son el margen de error entre Tohá, Jara Winter. No es que Tohá y Jara lo estén doblando.

¿Está abierta la carrera presidencial?

Sí, para fines de este mes y para noviembre también.

¿Mostrarse cercano al Presidente le pasa la cuenta?

Eso lo tienen que responder analistas. Yo creo que Gonzalo Winter es militante del mismo partido que el Presidente Boric, es inevitable que se te cargue el mote en ser la continuidad. Pero las otras dos candidaturas competitivas fueron ministras muy importantes, me parece que también son continuidad.