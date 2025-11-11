Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”

En medio del bloque de Gobernabilidad del debate presidencial de Anatel, la candidata del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realizó un duro emplazamiento al gobierno a propósito del fallo judicial que ordena el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.

“Yo no voy a ponerme en el 11 de marzo del 2026 cuando sea la presidenta, sino que voy a decir ahora lo que creo que debe pasar, y le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado”, sostuvo Jara, al ser consultada sobre cómo enfrentaría la crisis habitacional y los conflictos por ocupaciones ilegales.

La candidata enfatizó que el cumplimiento del fallo es una obligación institucional, relatando que “quedan meses y es su tarea cumplir tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor”.

Al ser consultada si su llamado estaba dirigido al Presidente Gabriel Boric, Jara respondió: “estoy pensando en el gobierno y en toda su institucionalidad”.

Sus declaraciones ocurren luego de que el miércoles la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenara el desalojo del Cerro Centinela en un plazo de 30 días, instruyendo al municipio de San Antonio y a varios ministerios -entre ellos Interior, Vivienda y Desarrollo Social- a disponer de albergues para los ocupantes.

El fallo advierte que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse multas o arrestos a las autoridades competentes.

Cabe señalar que el emplazamiento de Jara representa el segundo gesto público de distancia con La Moneda esta noche, luego de que en el mismo espacio televisivo afirmara que ella “habría saludado de pie” al mandatario argentino Javier Milei en la reciente ceremonia de cambio de mando en Bolivia.