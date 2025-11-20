Jara evalúa permanencia de Quiroga en su comando por declaraciones contra Franco Parisi y su hermana: “No me gustan los dichos clasistas”

La candidata presidencial Jeannette Jara afirmó este jueves que evalúa la permanencia en su comando del jefe estratégico del equipo, Darío Quiroga, por una serie de declaraciones que reflotaron estos días contra Franco Parisi y su hermana, Zandra Parisi.

Los dichos en cuestión corresponden a una etapa temprana de la campaña presidencial, cuando Quiroga conducía el podcast Ultrasolo.

En ese espacio, específicamente en abril y junio, el analista político tildó a Franco Parisi como un candidato de ultraderecha, a la “estructura” del Partido de la Gente como “chanta” y “pobre” y además, se burló de que el nombre de la hermana -y ahora diputada electa- de Parisi, Zandra, se escribiera con Z y no con S. “No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, sostuvo Quiroga.

En un punto de prensa ofrecido desde el Hotel El Fundador, la abanderada del oficialismo abordó las declaraciones del miembro de su equipo y señaló que Quiroga ofreció disculpas públicas y “también privadas”. También sostuvo que Quiroga compartió con Zandra Parisi en uno de los debates.

No obstante, Jara afirmó que “a mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona. No uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado”.

Respecto a la remoción de Quiroga como parte de estratega de campaña, Jara afirmó: “ No descarto ni confirmo porque es una decisión que autónomamente, como candidata a la presidencia de Chile, yo voy a tomar”.

“Las decisiones que tome las voy a informar oportunamente y no voy a escabullir nunca esa decisión porque mi carácter es así: soy una persona que toma decisiones y que sabe asumir tanto los costos de las decisiones que toma, siempre y cuando estén por sobre el bien del país. Lo informaré oportunamente”, agregó.

Asimismo, también Jara dijo que hoy se enteró por la prensa de una denuncia en contra de su jefe estratégico por amenazas y daños. “Voy a conversar con el señor Quiroga”, afirmó.