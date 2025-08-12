SUSCRÍBETE
Política

Jeannette Jara (PC) restringirá asistencia a foros y anuncia “ruta distinta” en su campaña

La candidata oficialista se desplegará en regiones para reunirse, según dijo, "con los chilenos que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios".

Arturo León 
Arturo León
JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el marco de su participación en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), anunció que restringirá su asistencia a foros y seminarios junto a otros candidatos y que iniciará una nueva etapa en su campaña rumbo a la elección presidencial de noviembre.

“Llegó la hora que me reúna con los chilenos en regiones, que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante. Y les quiero avisar, porque después se especula respecto a la presencia y ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese es el camino que voy a seguir”.

Jara contó que “había decidido no venir (al XXI seminario internacional de inversiones) porque estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado, se hacen tantos supuestos así que preferí venir”.

El anuncio se produce días después de que trascendiera que su comando había decidido reducir su participación en debates presidenciales para priorizar actividades en terreno. La decisión se evidenció el pasado 7 de agosto, cuando Jara no asistió a un debate organizado por ChileTransporte.

En su intervención, la candidata comunista destacó la capacidad de organización de los gremios y empresarios con los que ya se ha reunido -camioneros y salmoneros, por ejemplo-, pero enfatizó que gran parte de la población no cuenta con esa estructura y “necesita saber quiénes los van a gobernar”.

“Cuando estemos en un próximo gobierno, vamos a tener dos miradas de sociedad: una que conversa con todos, incluso con quienes piensan muy distinto, y otra que solo lo hace en los espacios que le acomodan. Eso hay que tenerlo muy presente”, señaló.

Respecto al camino y a la próxima elección, Jara sostuvo que “pueden hacerse muchos supuestos y muchas estimaciones y muchas encuestas, pero cada uno sabe que ese resultado se va a definir el día 16 noviembre (...) será el pueblo de Chile el que lo defina”.

