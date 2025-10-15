Jara publica adelanto de la franja electoral: repasa su juventud y su rol como subsecretaria de Bachelet

La candidata oficialista Jeannette Jara adelantó una pieza audiovisual que será parte de la franja electoral que comienza a transmitirse desde este viernes 17 de octubre.

El registro se realizó bajo la dirección de Nicolás Acuña y Sofía Tupper. La pieza está enfocada en remorar la infancia y juventud de la exministra a través de fotografías que repasa junto a su madre y una amiga.

Además de las imágenes de infancia de la exministra, el video también resalta su paso por la dirección de la Subsecretaría de Previsión Social bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien no tendrá mayor protagonismo en la franja oficialista debido a que está concentrada en su campaña por la Secretaría General de la ONU.

En la publicación del video, Jara expresó: “Esto es un adelanto de franja que podrán ver en los próximos días: una muestra de mi trayectoria y de mi historia personal. Como muchos en Chile, vengo de una familia humilde y esforzada. Estudié, trabajé y salí adelante con dedicación y esperanza".

“Por eso hoy hablo desde el corazón, ofreciendo soluciones concretas para el Chile de la gente común. Es por ti. Es por Chile”, manifestó.