Jara reprocha uso de figura de Aylwin en franja de RN y apunta a Matthei: “Hicieron lo mismo que republicanos con Jaime Guzmán”

Marcar una nueva etapa de la campaña presidencial de cara a la elección del 16 de noviembre. De eso quiso dar cuenta la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en una actividad en que convocó a la prensa, luego del inicio de la franja electoral el pasado viernes.

Lo hizo desde su centro de operaciones, en Londres 76, oportunidad en la que arremetió contra Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) por el uso que hizo Renovación Nacional (RN) de la figura del expresidente Patricio Aylwin en el espacio televisado, y contra José Antonio Kast (republicanos), a quien acusó de plantear “retrocesos”.

Sobre lo primero, donde se mostró brevemente a la histórica figura DC recibiendo la banda presidencial en la ceremonia de 1990, dijo: “Lo único que quiero señalar al respecto es que en el comando de Evelyn Matthei hicieron lo mismo que republicanos hizo con Jaime Guzmán”.

En ese sentido, Jara apuntó que desde el equipo de la exalcaldesa de Providencia “reclamaron que los republicanos estaban ocupando a Jaime Guzmán y resulta que ahora ellos están ocupando una figura de la Democracia Cristiana. Yo por lo menos para esas cosas no estoy”.

Inquirida si hace suya la molestia expresada por la DC, que es parte de los partidos que respaldan su candidatura, retrucó: “Sí, claro, es parte de mi comando. No sólo me representa en ese tema, sino que además le encuentro razón, porque las elecciones no es un todo vale. Aquí hay ciertas formas en las cuales uno tiene que tener claridad de que no puede ocupar figuras que son de otro sector. Es como improcedente. De mi parte por lo menos no lo van a encontrar”.

La exministra del Trabajo también arremetió en contra de Kast, al señalar que: “Me preocupa enormemente las posibilidades de retroceso que hay con personas que creen que solo sus ideas son las válidas. Aquí hay gente que se opuso hasta a la Ley Cholito, que pretende encabezar el país”.

“O sea, no solamente a todas las leyes que fortalecían la autonomía de las mujeres o que reconocían a la disidencia en nuestro país. O que incluso negaron la reforma tributaria para poder financiar el aumento de pensiones. Y ahora anda con una chapita el candidato Kast de que ama la PGU. Y yo digo, se opuso a la ley Cholito. Entonces yo digo, ¿qué clase de humanidad hay aquí? Yo me la voy a jugar hasta el final porque quiero un Chile unido y que avance, con todas sus diversidades. Pero que avance, no que retroceda", remarcó.

Debate por militancia en el PC

Jara, por otra parte, se refirió a declaraciones como la de Guido Girardi (PPD), quien planteó que la candidata debe congelar su militancia en el Partido Comunista para posicionarse tras la primera vuelta.

“Estoy acostumbrada. Entiendo que hay mucha gente que tiene mucho interés de aportar y encuentra que la vía adecuada es hacerlo por la prensa. Hay otra que lo hace en privado, en reuniones. Yo no tengo problema. Lo que sí, que hoy día no es un tema que esté sobre la mesa. Y cuando llegue la segunda vuelta se va a discutir la estrategia de segunda vuelta. Pero no es un tema que esté sobre la mesa. Pero no me molesta, estoy acostumbrada. Es así un poco la política en Chile”, dijo.