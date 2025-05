Jara, Winter y Mulet defienden al gobierno y Tohá toma distancia: el cálculo de los candidatos oficialistas por ProCultura

Los nuevos antecedentes conocidos del caso ProCultura golpearon con fuerza a la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Aunque desde los distintos partidos han remarcado que el asunto está radicado en la justicia, y han intentado alinearse con la postura de La Moneda, lo cierto es que la polémica protagonizada por el psiquiatra Alberto Larraín, un amigo del Mandatario, logró desordenar al oficialismo a días del comienzo de la campaña por las primarias.

Tanto así, que los cuatro abanderados del sector, que se enfrentarán en las urnas el 29 de junio, se han visto obligados a marcar postura.

Ayer, la candidata presidencial de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, planteó que “que estemos los actores políticos haciendo especulaciones o suposiciones no es ningún aporte a la respuesta que los ciudadanos quieren. Lo que tenemos que hacer es no interferir y apoyar para que la justicia de manera autónoma haga las investigaciones y, ojalá, den resultado rápido”.

Sus dichos no fueron planeados en el comando, aseguran. La exalcaldesa estaba en una actividad en El Bosque, en el marco del Día de la Madre, cuando se le preguntó por el caso ProCultura y por la acusación que hizo el Frente Amplio sobre “espionaje con fines políticos”.

La exsecretaria de Estado, quien este lunes está de cumpleaños, no solo tomó distancia de la polémica, sino también de la postura que adoptaron otros integrantes de la alianza oficialista, que hicieron una sólida defensa del gobierno y, en particular, del Presidente Boric.

Por ejemplo, ayer Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, manifestó que Boric “es una persona honesta”. Y agregó: “Yo confío en él”.

La extitular de Trabajo tiró la pelota a la derecha y acusó que “están en una campaña presidencial que a veces les sale fácil decir tanta cosa que después termina no siendo verdad (...). Yo pediría un poquito más de prudencia, dejar que las investigaciones se lleven adelante”.

Las palabras de Jara no fueron casuales. En su comando analizaron cómo salir a responder cuidadosamente. El cálculo que hicieron fue que las personas que participarán en la primaria -con voto voluntario- son, en su mayoría, pro Boric.

Sin embargo, desde el círculo de la exministra enfatizan que su intervención se originó en lo que ella verdaderamente siente por el Mandatario.

En el Frente Amplio decidieron referirse al tema, en primera instancia, a través de un comunicado. “No existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada. Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel”, señalaron.

Sin embargo, en la misma declaración, el partido también acusó al fiscal Patricio Cooper de replicar “una estrategia judicial” que se basa en “la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa”, con el fin “en este caso, de desprestigiar al Presidente”. Por lo mismo, acusaron “espionaje”.

El sábado, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, también respaldó al gobierno y afirmó que las filtraciones del caso no “muestran relación alguna con la comisión de algún delito”.

Pero el tema no ha quedado ahí para el FA. La mañana de este lunes, después de que Winter presentara a su consejo político de campaña, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez -quien integra dicha instancia-, fue consultada sobre el tema. Si bien afirmó que coinciden con la declaración del Mandatario, reiteró lo que plantearon en el comunicado del fin de semana.

“Nosotros compartimos la idea del Presidente, nosotros creemos que la justicia tiene que actuar, que se tienen que dar todas las visiones, no tenemos ningún problema en participar de la investigación, al revés, hemos dicho que podemos poner a disposición toda nuestra contribución; pero cuando se traspasan límites jurídicos, cuando se traspasan garantías constitucionales, entonces nuestro deber como partido es también decir, ojo, acá está habiendo una práctica sistemática que pone también en riesgo nuestra democracia y también nuestra separación de poderes. Nosotros lo que creemos es que acá ha habido espionaje”, subrayó la timonel frenteamplista.

En la misma actividad, Winter también fue requerido por el caso y aclaró que “más que alinearse con lo que ha dicho el Presidente, por supuesto que nosotros siempre creemos que las instituciones deben funcionar, y creemos que todo tipo de cosa que parezca irregular debe ser investigada a fondo. Y el caso ProCultura es un caso que lleva ya, no sé, me imagino un año y medio o dos años de investigación, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que eso se investigue y se investigue a fondo, y se investiga que no se tiene que investigar”.

Además, el diputado defendió el uso de la palabra “espionaje” que utilizó su partido para referirse a las escuchas. “Es la ley la que le pone los nombres, no somos nosotros. La ley le pone nombre, la ley ocupa un concepto, que es el concepto específico para el acto de escuchar a alguien sin haber obtenido la autorización correspondiente del tribunal correspondiente”, dijo.

En cuanto al impacto en la campaña, para miembros del comando de Winter -al menos con la información que se ha conocido- no habría un daño electoral para su abanderado presidencial.

En el Frente Amplio, en tanto, algunos dirigentes también descartan que por ahora la información que se ha conocido repercuta negativamente en la campaña. Pero son enfáticos en condicionar esto con el tiempo, ya que hay incertidumbre sobre qué otra información se podría conocer más adelante.

De momento, dice un integrante del comité central del FA, confían en el desempeño del parlamentario cuando le toca enfrentar temas complejos. Es decir, valoran sus capacidades a la hora de jugar el papel de impugnador o defensor de una determinada tesis.

La preocupación radica -de momento- en cómo esto podría repercutir en el diputado Diego Ibáñez (FA), quien ha aparecido directamente mencionado por la filtración de chats que tuvo con Larraín.

El parlamentario busca ser candidato a senador por Valparaíso, aunque tampoco se descarta que vaya a la reelección por el distrito 6, donde hace cuatro años obtuvo la primera mayoría regional y arrastró a la diputada María Francisca Bello (FA).

Incluso Jaime Mulet, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, se alineó con el Mandatario, pese a que arrastran un conflicto desde 2021, cuando Boric le quitó el respaldo en su reelección como diputado.

“Como dijo el Presidente, se debe seguir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga (...). Tiene que investigarse y yo confío en que actúen las instituciones. Caiga quien caiga, sin arreglines. Lo dijo el Presidente y confío en él”, planteó ayer en Mesa Central.

La diferencia entre los tres últimos candidatos y Tohá es algo que ha generado ruido en la alianza de gobierno. En el Frente Amplio, por ejemplo, genera sorpresa que la exministra del Interior busque mantenerse al margen del Ejecutivo pese a haber sido la autoridad más influyente del gabinete hasta marzo de este año.

Pese a que Tohá intentó mantener distancia, en el PPD hay algunos dirigentes preocupados por la cercanía que, en el pasado, tuvieron Larraín y la actual jefa de campaña del comando de la candidata, Pía Mundaca. Ambos militaron en la DC y fueron parte del mismo movimiento: el cardumen. Este colectivo también lo integró el actual alcalde Claudio Castro, otro de los dirigentes presentes en el equipo de Tohá.

Más allá de lo que dijeron los candidatos, en la alianza de gobierno es extendida la idea de que el asunto golpea al sector en su totalidad, en la antesala de una votación en que la derecha no participará -pues no inscribieron un pacto para las primarias-. En ese entendido, sugieren algunos dirigentes, el electorado podría desencantarse y no participar.

En ese contexto, algo que suma preocupación es la más reciente entrega de la encuesta Cadem, que muestra que el Presidente Boric alcanzó un 70% de desaprobación y mantiene una aprobación de un 27%.

La movilización de la ciudadanía el 29 de junio es algo a lo que los distintos comandos ponen atención. Por ejemplo, ayer por la tarde se reunió el comité electoral de Tohá, que reúne al senador Alfonso de Urresti (PS), a José Toro (PPD) y a Gonzalo Bascuñán (radical). En la instancia se abordó ese desafío.