Jara y Kast protagonizan su debate con más cruces y con inédito protagonismo de sus “barras bravas”

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile

Por casi dos horas y media los candidatos presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y de la oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano), se enfrentaron por penúltima vez antes de las elecciones del próximo 14 de diciembre.

El encuentro estuvo marcado por las interpelaciones de la abanderada oficialista, quien en varios pasajes cuestionó que el aspirante republicano no estaba respondiendo las consultas de los panelistas.

Uno de los principales cruces se dio después de que Jara cuestionara al jefe del equipo económico de Kast, Jorge Quiroz. “Estuvo defendiendo las farmacias coludidas, no porque sea una opinión mía, sino que porque la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, así lo señala, ejercieron su poder económico a fin de que la ley no avanzara”, apuntó.

Y añadió: “Cuando (Kast) debate, se muestra como es; por ejemplo, dice ‘yo no ocupo la palabra jodiendo’, pero de lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente”.

En ese contexto, Kast no dudó en responder e hizo alusión al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien se encuentra imputado por violación y abuso sexual a una subalterna. “Y tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó en un millón de desempleadas”, afirmó.

En esa línea, al ser consultado por Quiroz, no dudó en defenderlo y recalcó que “está acá presente y me siento orgulloso (...). Fue sancionado, cumplió. Nunca fue condenado”.

“No solo te basta atribuirme a mí hechos de personas que no tienen nada que ver conmigo (…). No me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña de relacionarte con las mujeres?”, le cuestionó Jara.

Otro de los principales enfrentamientos se dio por el proyecto de sala cuna universal. Tras ser consultados por los derechos reproductivos de las mujeres, Kast afirmó que en su gobierno buscaría ampliar el sistema de sala cuna, cuestionando que el actual gobierno no lo haya sacado adelante.

“Quiero decir que ya presentamos el proyecto de sala cuna. Y lo presenté yo misma, y lo presentamos y hoy día está aprobado en la Comisión Trabajo”, lo interrumpió Jara, mientras Kast respondió que “lo vamos a modificar, a modificar para bien”.

En ese contexto, Jara volvió a cargar en su contra afirmando que “el proyecto se acaba de modificar, por eso se acaba de aprobar”. “Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”, agregó.

Si bien en el comando republicano afirman que no les sorprendió el tono de Jara -que apuntan fue más confrontacional que en otras ocasiones-, sí reconocen que a ratos logró enredar a Kast, obligándolo a asumir también una postura más conflictiva. Lo que -dicen- se reflejó en sus dichos por Monsalve, como también en otros episodios que le generaron cruces con la abanderada oficialista.

Entre esos, por ejemplo, cuando tuvo que responder a Jara por su propuesta de recorte fiscal. “Sí, primero decirles a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40 mil chilenos que mueren cada año porque no tienen atención de salud van a tener una solución”, partió Kast.

“Pero responde poh. Que responda, no es lo que se le preguntó. Entonces, así no vale”, intervino Jara.

Tensión también en las gradas

El debate, al mismo tiempo, estuvo marcado por el clima interno del anfiteatro de la Universidad Católica, pues, a diferencia del foro anterior que transmitió la radio Cooperativa, en esta ocasión cada candidato pudo -por primera vez- llevar mucho más público.

Jara, por ejemplo, llegó acompañada por figuras de su equipo, como su principal estratega, senador Daniel Núñez (PC); su jefa de comunicaciones, Susana González (PC); uno de sus consejeros, Ricardo Solari (PS); la líder del grupo territorial, Nicole Cardoch (PS), y otros miembros de su comando como Osvaldo Rosales (PPD), Nicolás Bohme (PC), Carlos Ominami (PS), Gael Yeomans (FA), Ignacio Achurra (FA), Ana María Gazmuri (AH), Tomás Hirsch (AH) y Alejandra Krauss (DC).

Además, también la acompañaron los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal), así como la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD).

Por el lado de Kast, en cambio, el republicano llegó junto a su principal asesor, Cristián Valenzuela; el timonel de su partido, Arturo Squella; el exabanderado Johannes Kaiser; su vocera, Mara Sedini; la timonel del PSC, Sara Concha; el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y la cabeza de su equipo económico, Jorge Quiroz.

También estuvieron figuras como Sebastián Figueroa, Ruth Hurtado, Javier Macaya, Carlos Maldonado, Eduardo Cretton, Juan Manuel Santa Cruz y Andrea Balladares.

Fueron tantos los invitados que algunos debieron quedarse de pie en las escaleras del anfiteatro donde se realizó el debate, como el exconsejero constitucional Sebastián Figueroa. Arturo Squella, de hecho, debió sentarse unos instantes en la escalera del lugar.

Lejos de quedar al margen, el público fue protagonista, lo que en ambos comandos consideraron como parte del fervor del momento, más que una estrategia que se haya acordado previamente.

Los que más veces intervinieron fueron los adherentes de Kast, quienes lanzaron pifias a varias de las respuestas de Jara e incluso frases al aire en desacuerdo con lo que expuso la candidata oficialista.

Esto se vio sobre todo cuando inició la sesión en la que cada uno debió compartir tres minutos para abordar una de las interrogantes de los panelistas presentes. Para esa altura, la barra de Jara también comenzó a pifiar e interrumpir a Kast con fuertes risas a sus respuestas, como lo hicieron en un momento Ana María Gazmuri y Alejandra Krauss, y otros personeros del comando que llegaron a gritar “mentira” cuando el republicano contestó sobre su propuesta de expulsar a los migrantes del país.

Por el lado de Kast, los más “revoltosos” fueron un trío que se sentó a mano derecha del escenario, en la tercera fila, que conformaron Mara Sedini, Johannes Kaiser y Ruth Hurtado. Ellos conversaron en diversos pasajes del debate e incluso aprovecharon de gesticular -Sedini hizo el gesto de “seguir” con su mano- en dirección al candidato para instarlo a continuar su ofensiva y no dejar que Jara lo interrumpa cuando ella pidió la palabra.

La misma Sedini llegó a vociferar un “no seái barsa” (sic) a Jara, cuando esta interrumpió a Kast y le preguntó si “¿ahora sí o todavía Chavo del 8?”, por las bromas del candidato. En ese momento el ruido que generaron los adherentes del republicano fue tal que se llegó a escuchar en la transmisión del encuentro.

Los adherentes de Kast también aprovecharon de gritar “tiempo” cada vez que la exministra se quedaba sin espacio para continuar con sus respuestas y de mostrar su negativa a las contestaciones de Jara, como cuando Hurtado lanzó un cerrado “no” cuando la candidata habló de la cantidad de dinero que debe por multas del TAG.

El momento más álgido, sin embargo, lo protagonizó Johannes Kaiser. Cuando Jara habló del impacto que podría tener el recorte fiscal que propone Kast en la gratuidad de la educación, en medio de su respuesta sobre su posición ante el proyecto de ley para el no pago de multas del TAG, el líder de los libertarios y ahora aliado del republicano lanzó con molestia: “¡¿Qué tiene que ver eso?!”.

Su comentario, desde la tercera fila, se llegó a escuchar en los primeros asientos, desde donde se dio vuelta el senador Daniel Núñez (PC), para responderle, también con molestia. “¡Está respondiendo!”, le contestó el principal estratega de Jara, quien se sentó al lado de Tohá.

Tras su respuesta, Núñez se dio vuelta rápidamente y Kaiser quedó moviendo su cabeza en señal del típico ademán que una persona hace cuando entra en un enfrentamiento con otra.

Un último momento donde se lanzaron comentarios desde el público contra Jara fue cuando la candidata debió responder si es que ella iba a fusionar o no el Ministerio de la Mujer, instante en el que Sedini comentó que es “su sector” (de la exministra) el responsable de lo que hoy está pasando en dicha materia.

Tras el término del debate también hubo protagonismo de barras, pero externas. Fuera del campus oriente de la UC un grupo de estudiantes esperó a ambos candidatos, con banderas y cánticos. Si bien el tema llamó la atención de los presentes, no pasó a mayores y no hubo “funas”. Sebastián Figueroa, de hecho, les agradeció la asistencia a los adherentes de Kast, quienes sí se enfrascaron posteriormente en discusiones con algunos medios de comunicación.

La preparación previa

El tenor del debate fue el esperado. En ese sentido no hubo grandes sorpresas y los candidatos siguieron al pie de la letra el libreto ensayado previamente.

Este martes la candidata Jara recibió, principalmente, la ayuda de cuatro de sus principales orejeros, como Ricardo Solari, Susana González, además del exsubdirector de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda Sebastián Fierro (PC), y el también asesor de la Secom Juan Carvajal (PS).

Ricardo Solari (en primer plano) y Susana González (detrás de él).

De ellos, solo Solari y González la acompañaron este miércoles en su paso por la Universidad Católica en los instantes previos a su ingreso al anfiteatro, donde también estuvo Daniel Núñez.

La lógica que se trabajó en la previa fue sencilla: seguir con la ofensiva confrontacional y buscar el equilibrio entre esto y sacar a relucir las medidas de su programa de gobierno.

Por el lado de Kast, el abanderado preparó un libreto centrado en no caer ante las provocaciones de su oponente el próximo 14 de diciembre.