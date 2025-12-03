VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara y Kast protagonizan su debate con más cruces y con inédito protagonismo de sus “barras bravas”

    Ambos candidatos siguieron al pie de la letra sus libretos en el penúltimo cara a cara previo al balotaje del 14 de diciembre, en un encuentro que estuvo marcado por un protagonismo del público en las intervenciones de cada abanderado. La exministra mantuvo firme su arremetida contra el exdiputado y el republicano evitó responder las preguntas que lo pudieron haber complicado.

    Por 
    David Tralma
     
    Pedro Rosas
    Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Por casi dos horas y media los candidatos presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y de la oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano), se enfrentaron por penúltima vez antes de las elecciones del próximo 14 de diciembre.

    El encuentro estuvo marcado por las interpelaciones de la abanderada oficialista, quien en varios pasajes cuestionó que el aspirante republicano no estaba respondiendo las consultas de los panelistas.

    Uno de los principales cruces se dio después de que Jara cuestionara al jefe del equipo económico de Kast, Jorge Quiroz. “Estuvo defendiendo las farmacias coludidas, no porque sea una opinión mía, sino que porque la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, así lo señala, ejercieron su poder económico a fin de que la ley no avanzara”, apuntó.

    Y añadió: “Cuando (Kast) debate, se muestra como es; por ejemplo, dice ‘yo no ocupo la palabra jodiendo’, pero de lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente”.

    En ese contexto, Kast no dudó en responder e hizo alusión al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien se encuentra imputado por violación y abuso sexual a una subalterna. “Y tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó en un millón de desempleadas”, afirmó.

    En esa línea, al ser consultado por Quiroz, no dudó en defenderlo y recalcó que “está acá presente y me siento orgulloso (...). Fue sancionado, cumplió. Nunca fue condenado”.

    “No solo te basta atribuirme a mí hechos de personas que no tienen nada que ver conmigo (…). No me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña de relacionarte con las mujeres?”, le cuestionó Jara.

    Otro de los principales enfrentamientos se dio por el proyecto de sala cuna universal. Tras ser consultados por los derechos reproductivos de las mujeres, Kast afirmó que en su gobierno buscaría ampliar el sistema de sala cuna, cuestionando que el actual gobierno no lo haya sacado adelante.

    “Quiero decir que ya presentamos el proyecto de sala cuna. Y lo presenté yo misma, y lo presentamos y hoy día está aprobado en la Comisión Trabajo”, lo interrumpió Jara, mientras Kast respondió que “lo vamos a modificar, a modificar para bien”.

    En ese contexto, Jara volvió a cargar en su contra afirmando que “el proyecto se acaba de modificar, por eso se acaba de aprobar”. “Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”, agregó.

    Si bien en el comando republicano afirman que no les sorprendió el tono de Jara -que apuntan fue más confrontacional que en otras ocasiones-, sí reconocen que a ratos logró enredar a Kast, obligándolo a asumir también una postura más conflictiva. Lo que -dicen- se reflejó en sus dichos por Monsalve, como también en otros episodios que le generaron cruces con la abanderada oficialista.

    Entre esos, por ejemplo, cuando tuvo que responder a Jara por su propuesta de recorte fiscal. “Sí, primero decirles a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40 mil chilenos que mueren cada año porque no tienen atención de salud van a tener una solución”, partió Kast.

    Pero responde poh. Que responda, no es lo que se le preguntó. Entonces, así no vale”, intervino Jara.

    Tensión también en las gradas

    El debate, al mismo tiempo, estuvo marcado por el clima interno del anfiteatro de la Universidad Católica, pues, a diferencia del foro anterior que transmitió la radio Cooperativa, en esta ocasión cada candidato pudo -por primera vez- llevar mucho más público.

    Jara, por ejemplo, llegó acompañada por figuras de su equipo, como su principal estratega, senador Daniel Núñez (PC); su jefa de comunicaciones, Susana González (PC); uno de sus consejeros, Ricardo Solari (PS); la líder del grupo territorial, Nicole Cardoch (PS), y otros miembros de su comando como Osvaldo Rosales (PPD), Nicolás Bohme (PC), Carlos Ominami (PS), Gael Yeomans (FA), Ignacio Achurra (FA), Ana María Gazmuri (AH), Tomás Hirsch (AH) y Alejandra Krauss (DC).

    Además, también la acompañaron los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal), así como la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD).

    Por el lado de Kast, en cambio, el republicano llegó junto a su principal asesor, Cristián Valenzuela; el timonel de su partido, Arturo Squella; el exabanderado Johannes Kaiser; su vocera, Mara Sedini; la timonel del PSC, Sara Concha; el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y la cabeza de su equipo económico, Jorge Quiroz.

    También estuvieron figuras como Sebastián Figueroa, Ruth Hurtado, Javier Macaya, Carlos Maldonado, Eduardo Cretton, Juan Manuel Santa Cruz y Andrea Balladares.

    Fueron tantos los invitados que algunos debieron quedarse de pie en las escaleras del anfiteatro donde se realizó el debate, como el exconsejero constitucional Sebastián Figueroa. Arturo Squella, de hecho, debió sentarse unos instantes en la escalera del lugar.

    Lejos de quedar al margen, el público fue protagonista, lo que en ambos comandos consideraron como parte del fervor del momento, más que una estrategia que se haya acordado previamente.

    Los que más veces intervinieron fueron los adherentes de Kast, quienes lanzaron pifias a varias de las respuestas de Jara e incluso frases al aire en desacuerdo con lo que expuso la candidata oficialista.

    Esto se vio sobre todo cuando inició la sesión en la que cada uno debió compartir tres minutos para abordar una de las interrogantes de los panelistas presentes. Para esa altura, la barra de Jara también comenzó a pifiar e interrumpir a Kast con fuertes risas a sus respuestas, como lo hicieron en un momento Ana María Gazmuri y Alejandra Krauss, y otros personeros del comando que llegaron a gritar mentira” cuando el republicano contestó sobre su propuesta de expulsar a los migrantes del país.

    Por el lado de Kast, los más “revoltosos” fueron un trío que se sentó a mano derecha del escenario, en la tercera fila, que conformaron Mara Sedini, Johannes Kaiser y Ruth Hurtado. Ellos conversaron en diversos pasajes del debate e incluso aprovecharon de gesticular -Sedini hizo el gesto de “seguir” con su mano- en dirección al candidato para instarlo a continuar su ofensiva y no dejar que Jara lo interrumpa cuando ella pidió la palabra.

    La misma Sedini llegó a vociferar un “no seái barsa” (sic) a Jara, cuando esta interrumpió a Kast y le preguntó si “¿ahora sí o todavía Chavo del 8?”, por las bromas del candidato. En ese momento el ruido que generaron los adherentes del republicano fue tal que se llegó a escuchar en la transmisión del encuentro.

    Los adherentes de Kast también aprovecharon de gritar “tiempo” cada vez que la exministra se quedaba sin espacio para continuar con sus respuestas y de mostrar su negativa a las contestaciones de Jara, como cuando Hurtado lanzó un cerrado “no” cuando la candidata habló de la cantidad de dinero que debe por multas del TAG.

    El momento más álgido, sin embargo, lo protagonizó Johannes Kaiser. Cuando Jara habló del impacto que podría tener el recorte fiscal que propone Kast en la gratuidad de la educación, en medio de su respuesta sobre su posición ante el proyecto de ley para el no pago de multas del TAG, el líder de los libertarios y ahora aliado del republicano lanzó con molestia: “¡¿Qué tiene que ver eso?!”.

    Su comentario, desde la tercera fila, se llegó a escuchar en los primeros asientos, desde donde se dio vuelta el senador Daniel Núñez (PC), para responderle, también con molestia. “¡Está respondiendo!”, le contestó el principal estratega de Jara, quien se sentó al lado de Tohá.

    Tras su respuesta, Núñez se dio vuelta rápidamente y Kaiser quedó moviendo su cabeza en señal del típico ademán que una persona hace cuando entra en un enfrentamiento con otra.

    Un último momento donde se lanzaron comentarios desde el público contra Jara fue cuando la candidata debió responder si es que ella iba a fusionar o no el Ministerio de la Mujer, instante en el que Sedini comentó que es “su sector” (de la exministra) el responsable de lo que hoy está pasando en dicha materia.

    Tras el término del debate también hubo protagonismo de barras, pero externas. Fuera del campus oriente de la UC un grupo de estudiantes esperó a ambos candidatos, con banderas y cánticos. Si bien el tema llamó la atención de los presentes, no pasó a mayores y no hubo “funas”. Sebastián Figueroa, de hecho, les agradeció la asistencia a los adherentes de Kast, quienes sí se enfrascaron posteriormente en discusiones con algunos medios de comunicación.

    La preparación previa

    El tenor del debate fue el esperado. En ese sentido no hubo grandes sorpresas y los candidatos siguieron al pie de la letra el libreto ensayado previamente.

    Este martes la candidata Jara recibió, principalmente, la ayuda de cuatro de sus principales orejeros, como Ricardo Solari, Susana González, además del exsubdirector de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda Sebastián Fierro (PC), y el también asesor de la Secom Juan Carvajal (PS).

    Ricardo Solari (en primer plano) y Susana González (detrás de él).

    De ellos, solo Solari y González la acompañaron este miércoles en su paso por la Universidad Católica en los instantes previos a su ingreso al anfiteatro, donde también estuvo Daniel Núñez.

    La lógica que se trabajó en la previa fue sencilla: seguir con la ofensiva confrontacional y buscar el equilibrio entre esto y sacar a relucir las medidas de su programa de gobierno.

    Por el lado de Kast, el abanderado preparó un libreto centrado en no caer ante las provocaciones de su oponente el próximo 14 de diciembre.

    Más sobre:PresidencialesElecccionesArchiJeannette JaraJosé Antonio KastDebate

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Devoción por Toy Story 3, desprecio por Paul Dano: la curiosa lista de Tarantino con las mejores cintas del siglo XXI

    Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella

    SMU, matriz de Unimarc, anuncia plan estratégico por $370 mil millones

    Codelco y Glencore sellan acuerdo para construir fundición de cobre en 2030 en la Región de Antofagasta

    SAG suspende importaciones de productos de cerdo desde España por brote de peste porcina africana

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Comisión de Educación del Senado aprueba en particular proyecto de ley sobre convivencia escolar
    Chile

    Comisión de Educación del Senado aprueba en particular proyecto de ley sobre convivencia escolar

    Dueño de casa muere baleado en su hogar en zona rural de Los Álamos

    Dueños de megatoma dan los primeros pasos para iniciar batalla judicial con el gobierno tras anuncio de expropiación

    Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella
    Negocios

    Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella

    SMU, matriz de Unimarc, anuncia plan estratégico por $370 mil millones

    Codelco y Glencore sellan acuerdo para construir fundición de cobre en 2030 en la Región de Antofagasta

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana
    Cultura y entretención

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”
    Mundo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón