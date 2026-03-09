Jara y Tohá sí, Siches no y Jackson tal vez: quiénes irán a la comida de despedida de Gabriel Boric

El pasado 13 de febrero, en su último consejo de gabinete como Presidente de la República, Gabriel Boric hizo saber a sus ministros que planeaba invitarlos a un acto de camaradería este 11 de marzo: un almuerzo que se llevará a cabo en La Florida.

El hito se dará a horas del cambio de mando que dará inicio a la administración de José Antonio Kast, y servirá para cerrar los cuatro años de gobierno junto al equipo que lo acompañó. Por eso, no solo están invitados los 24 ministros actuales, sino también los excolaboradores que, por distintos motivos, debieron dar un paso al costado y dejar el Ejecutivo.

A continuación, el listado de los confirmados, los ausentes y los indecisos.

Según se constató en el último consejo de gabinete, el encuentro de este miércoles contará con la presencia de cada uno de los 24 ministros salientes. Varios de ellos reconfirman a este medio que estarán presentes en el almuerzo.

Esto incluye a: Carlos Montes (Vivienda), Álvaro Elizalde (Interior), Antonia Orellana (Mujer), Luis Cordero (Seguridad), Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia), Nicolás Grau (Hacienda), Aurora Williams (Minería), Álvaro García (Economía y Energía), Jaime Pizarro (Deporte), Ximena Aguilera (Salud), Jessica López (Obras Públicas), Ignacia Fernández (Agricultura), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Javiera Toro (Desarrollo Social), Adriana Delpiano (Defensa), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Nicolás Cataldo (Educación), Francisco Figueroa (Bienes Nacionales), Aldo Valle (Ciencias), Jaime Gajardo (Justicia), Giorgio Boccardo (Trabajo) y Carolina Arredondo (Culturas).

Además de ellos, algunas exautoridades han aceptado la invitación. Es el caso de la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien encabezó la cartera de Trabajo hasta abril de 2025. Ella ya tuvo un acercamiento a Boric el viernes de la semana pasada, cuando asistió al cónclave de partidos que organizó La Moneda para cerrar su administración.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

También estará presente la extitular de Interior y excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá. La exalcaldesa regresará a Chile durante esta jornada tras un viaje que hizo el jueves de la semana pasada. Ese mismo día, ella y Boric se reencontraron en la inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano. Volverán a hacerlo este miércoles en el almuerzo.

Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Otros exministros que estarán presentes son la extitular de Culturas Julieta Brodsky (Frente Amplio) y la exministra de Bienes Nacional Marcela Sandoval (también frenteamplista).

Junto a ellos se espera la presencia de otros asesores de renombre que aconsejaron de cerca al Presidente Boric durante su paso por el poder. Entre ellos se destacan su exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía;y su encargado del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Los que no asistirán

Otros, en cambio, tomaron la decisión de no participar. Es el caso de Izkia Siches (independiente), quien encabezó el Ministerio del Interior hasta septiembre de 2022. Ella fue una pieza clave en el triunfo que llevó a Boric a La Moneda: se desempeñó como su jefa de campaña.

Tempranamente, ya como ministra del Interior, Siches protagonizó varios traspiés que le valieron fuertes críticas al interior del oficialismo. Entre ellos, su fallida visita a Temucuicui y cuando acusó que un vuelo de expulsión de inmigrantes a Venezuela del gobierno anterior regresó con todos los pasajeros a Chile. Algo que realmente no ocurrió y por lo que tuvo que pedir disculpas públicas.

Finalmente, tras el plebiscito constitucional de 2022, en que se realizó el primer ajuste ministerial debido a la magnitud de la derrota del “Apruebo” en el referéndum, Siches dejó el cargo y se ha mantenido fuera de la primera línea política desde entonces.

REUTERS/Pablo Sanhueza PABLO SANHUEZA

Tampoco estará presente Ana Lya Uriarte (exministra de la Secretaría General de la Presidencia), pues estará fuera de Chile. Otra socialista que no irá es la exministra de Defensa Maya Fernández, quien abandonó el gabinete a raíz de la controversia por la fallida compraventa de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

marcelo segura

Los frenteamplistas Marco Antonio Ávila (extitular de Educación) y Diego Pardow (exministro de Energía) también se restarán.

Esteban Valenzuela (FRVS), por su parte, no podrá asistir pues ese día retoma sus actividades académicas en la Universidad de Concepción. El periodista dejó el Ministerio de Agricultura en agosto de 2025. Se trató de una de las salidas más polémicas de toda la administración de Boric, puesto que el Mandatario lo removió con el fin de sancionar a su partido por haber conformado un pacto electoral separado del resto del oficialismo.

Por su parte, la diputada electa Marcela Hernando, quien encabezó la cartera de Minería entre 2022 y 2023, se ausentará por motivos familiares. La exministra de Ciencias Silvia Díaz tampoco estará presente.

Los indecisos

Entre los indecisos, que evalúan si irán o no, está Giorgio Jackson, uno de los exintegrantes del gabinete que más cercanía tiene con Boric. Él, quien vive en Barcelona, está de visita en Chile. Sin embargo, no es claro si podrá asistir a la cita.

Jackson dejó el gobierno en medio del caso Convenios, cuando era apuntado por la derecha por su liderazgo en Revolución Democrática, el partido en donde estalló Democracia Viva. Se trató de la salida más dolorosa para Boric, debido a la estrecha amistad que han tenido desde que eran líderes estudiantiles.

Quien tiene intenciones de participar del almuerzo pero no sabe si podrá hacerlo es la exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega (PPD). Todo dependerá de que sus horarios calcen.

La asistencia del exministro de Ciencias Flavio Salazar (Partido Comunista) también está en “veremos”.

Por motivos laborales, el exministro de Culturas, Jaime de Aguirre, tampoco tiene claro si podrá llegar al almuerzo.

Hasta el cierre de esta edición, no era claro si los exministros Antonia Urrejola, Claudio Huepe, Mario Marcel, Marcela Ríos, Juan Carlos García, Alexandra Benado y Begoña Yarza podrán participar.