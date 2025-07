Jeannette Jara deja en pausa su relación con Alberto Undurraga (DC) tras decidir no suspender su militancia en el PC

Fue el martes de la semana pasada, en su primera reunión con los partidos del oficialismo tras su triunfo en la primaria, cuando Jeannette Jara (Partido Comunista) hizo explícita una tarea que se autoimpuso: poner a la Democracia Cristiana (DC) detrás de su candidatura.

Para eso, ante los timoneles de todo el oficialismo, planteó que tendría un acercamiento con el presidente de la DC, Alberto Undurraga. Sin embargo, a seis días de ese momento, el contacto no se ha concretado. Y no solo eso. Desde el entorno de Jara sugieren que, en el corto plazo, no se dará.

Ahora la decisión de Jara es esperar a que se descomprima el ambiente para avanzar en su propósito. Y es que las cosas han permanecido tensas tanto en su partido, el PC, como en la Falange. Por lo mismo, cualquier paso en falso puede ser perjudicial para llegar a su meta. En especial, en consideración de que la DC tendrá junta nacional -su máxima instancia de decisión partidaria- el sábado 26 de julio. Y será en ese espacio en donde se tome una postura con respecto a la presidencial.

Undurraga ya ha hecho ver la suya: él, en ningún caso, respalda que la DC se ponga detrás de la candidatura de Jara. Lo ha dicho tanto en público como en privado, en instancias partidarias.

En el caso del PC, en tanto, las aguas han permanecido agitadas producto de la posible suspensión de la militancia de Jara, con el propósito de entregar garantías a sectores de centroizquierda que se mantienen lejanos a su candidatura.

El adelanto que hizo la semana pasada Daniel Jadue, con respecto a que la decisión de suspender su militancia ya estaba tomada, fue un factor determinante a la hora de decidir que ese no es el camino que la candidata quiere tomar en esta etapa. Por lo mismo, ayer, en el 113 aniversario del PC, la propia candidata dijo que “no está sobre la mesa, lo he dicho una y mil veces”.

En el PC también pesa un asunto de identidad: que Jara no esconda quién es, y que demuestre lo lejos que un militante comunista puede llegar en la carrera presidencial.

Que Jara decidiera no suspender su militancia es algo que llega a complicar a la DC. En particular, a aquellos militantes que se inclinan porque el partido la respalde institucionalmente. Esto con el fin obtener garantías por parte del oficialismo en la elección parlamentaria, en la que la Falange se juega su supervivencia legal.

Para este grupo de militantes -entre los que están los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, el diputado Eric Aedo y los alcaldes Claudia Pizarro (La Pintana) y Gustavo Toro (San Ramón)- era relevante que Jara diera un paso al costado de las filas comunistas, pues eso les permitiría argumentar dentro del partido que ella estuvo dispuesta a dar ese gesto para ofrecer garantías.

Consultado por este medio, el diputado Aedo, quien es uno de los vicepresidentes de la Cámara, planteó que la eventual renuncia de Jara al Partido Comunista sería “una ganada, un activo” y que le “daría más amplitud a la candidatura”. Además, y pese a lo que ha señalado públicamente la abanderada, el diputado DC afirmó que “yo no descarto que lo haga en un minuto. Ahora ella dio una seña de autonomía, de no ser pauteada por Jadue”.

El jueves de la semana pasada, él y Jara compartieron un café, en que abordaron las relaciones entre la DC y la candidatura.

Esta mañana, en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, el senador Huenchumilla, quien además es primer vicepresidente de la DC, reconoció que la renuncia de Jara “podría” ayudar a la candidata a abrirse camino en su partido. Sin embargo, enfatizó que “la voluntad política de un presidente se manifiesta en el programa de acción que va a llevar y en los partidos que lo van a acompañar”.

En paralelo, conscientes de esos acercamientos entre Jara y dirigentes de la DC, los expresidentes de la colectividad decidieron intervenir.

El jueves de la semana pasada, en el Café Torres de Isidora Goyenechea, en Las Condes, un grupo de ellos, coordinado por el exdiputado Juan Carlos Latorre, sostuvo una reunión con Undurraga. Ahí los expresidentes hicieron ver su respaldo a la postura del timonel sobre no apoyar a Jara. Y quedaron de volver a reunirse para colaborar con ese propósito.

También encaminada en su tarea de acercarse al centro, esta tarde Jara sostuvo un encuentro con la exministra Ana Lya Uriarte (PS). El acercamiento es significativo, en consideración de que ella fue una de las cabezas dentro del comando de Carolina Tohá: integró su comité ejecutivo de campaña, junto al vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PDD), y el alcalde Claudio Castro (Renca, independiente). Hasta el cierre de esta edición la reunión aún se desarrollaba.