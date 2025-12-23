Jeannette Jara reaparece tras los comicios: “Hemos tenido una elección que hay que reflexionar con templanza y con calma”

Durante la tarde del lunes la excandidata presidencial, Jeannette Jara, reapareció en público tras perder las elecciones presidenciales del pasado 14 de diciembre.

A ocho días de perder la elección presidencial, es que la excandidata asistió al evento de fin de año de la fundación Horizonte Ciudadano, donde participó la exmandataria Michelle Bachelet y diferentes autoridades como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Cabe recordar que previamente en el mismo lugar, la exmandataria sostuvo un encuentro con el presidente electo José Antonio Kast.

Al retirarse del lugar, en conversación con 24 Horas, la excandidata se refirió a su futuro señalando que “estoy con la perspectiva de poder descansar algunos días, estuve tres años de ministra, este año sacamos una reforma previsional importante adelante, estoy contenta porque en pocos días más va a subir a un millón y medio de personas su pensión y hemos tenido una elección que hay que reflexionar la con templanza y con calma”.

“Todo lo que venga hay que tomarlo con calma y yo en eso creo que hay que esperar, hay que descansar unos días y hay que ver también qué actitud toma el presidente electo”, añadió.

En la ocasión, también se refirió a las críticas que han surgido desde la oposición frente al llamado “amarre” de funcionarios públicos, apuntando que “es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza política tienen que salir del Gobierno, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos son funcionarios de carrera y no tendrían por qué dejar el Estado”.