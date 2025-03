Jefe de bancada FA y omisión de Veloso por conducción en estado de ebriedad: “Es una cuestión que le corresponde aclarar a ella”

El jefe de bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Jaime Sáez, se refirió la mañana de este miércoles al accidente de tránsito en estado de ebriedad que protagonizó la parlamentaria Consuelo Veloso, la madrugada de ayer martes en Viña del Mar.

En específico, el legislador se refirió a las diferencias sobre los hechos en los comunicados del Ministerio Público y del equipo de la congresista, quien es parte del comité de la colectividad oficialista.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía Regional de Valparaíso, la parlamentaria fue víctima de un robo desde su vehículo, y al momento de salir en persecución de los delincuentes, chocó contra la berma.

Asimismo, en el escrito se señala que al llegar Carabineros al lugar se le realizó la prueba respiratoria intoxilyzer y se determinó que “conducía en estado de ebriedad”, y que por lo tanto, “igualmente se instruyó la toma de alcoholemia”.

La diputada, en tanto, si bien en su comunicado reconoció como un error haber salido en persecución de los delincuentes, no abordó el hecho de que manejaba tras haber bebido alcohol.

Diputada Consuelo Veloso quedó como imputada por delito de conducción en estado de ebriedad.

“La diputada reconoce en ello su equivocada reacción, aun cuando fue gatillada por el estrés de ser víctima de la delincuencia y un momento de gran conmoción. El accidente no involucró a terceros y la parlamentaria resultó con lesiones en su rostro”, se indica en el comunicado publicado por su equipo.

En diálogo con Radio Universo, Sáez dijo que aunque en la tarde de ayer martes mantuvo comunicación con la legisladora, no hubo mención al estado en que se encontraba al momento del accidente.

“No he comentado aquello con ella, más bien mi comunicación ha sido para saber cuál es su situación de salud en primer lugar y lo otro es una cuestión que le corresponde aclarar a ella”, respondió.

17 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE

El jefe de los diputados FA reforzó que dado que Veloso solo es parte del comité de la tienda y no de la bancada, no corresponde una sanción disciplinaria.

“Ella no es parte de la bancada. Es parte del comité de forma administrativa. No participa de conversaciones de carácter política ni de deliberaciones en ese sentido. Por lo tanto, no aplica un tipo de sanción en particular”, explicó.

En esa misma línea, apuntó que “cualquier otra cuestión que resulte producto de la investigación es algo que tendremos que ir resolviendo en función de lo que por ahí se vaya determinando. Pero son hechos que están muy recientes, sobre los cuales nosotros tenemos la comunicación del Ministerio Público y el comunicado de la diputada. Y por lo tanto, hacernos un juicio mayor al respecto me parece improcedente por lo prematuro de todo”.

Sobre la arremetida de Renovación Nacional (RN), para llevar a la congresista al comité de ética, respondió: “Yo creo que la oposición tiene el derecho a hacer las acciones que estimen pertinentes. Es parte de lo ocurre cotidianamente en el Congreso y creo que tiene que ver más con un punto político que con otra cuestión”.