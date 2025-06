Jorge Arrate (FA) y la primaria: “La derrota es parte de la lucha política de izquierda”

Los días en que el sol de junio logra entibiar las calles de Santiago y no le duelen los huesos, Jorge Arrate sale de su casa en Ñuñoa y se suma a las actividades de campaña de su candidato presidencial, Gonzalo Winter (FA).

El exministro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin, como un militante más del Frente Amplio (FA), se ha dedicado a volantear con la esperanza de que el diputado pueda imponerse en la primaria de este domingo.

El exmilitante socialista desdramatiza una eventual derrota porque, cree, el FA tiene una gran proyección. “Ningún partido tiene hoy día en Chile el elenco de liderazgos que proyecta el FA”, dice.

26 JUNIO 2025 Jorge Arrate Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

¿Cuál es su expectativa de cara a la primaria de este domingo?

El hecho de que la primaria se realice es un gran éxito. Muestra una voluntad unitaria de las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura. Espero que vote mucha gente, alrededor de dos millones para arriba. Si no, quiere decir que no llegamos como queríamos a la ciudadanía. Y, bueno, espero que gane mi candidato. Pero tenemos cuatro candidatos que son buenos.

Habiendo sido usted candidato presidencial, ¿cómo ve la candidatura de Winter?

Gonzalo es un tremendo candidato, pero tenía un nivel de conocimiento más bajo que sus adversarios. Mi expectativa, que yo creo que ha ocurrido, es que la ciudadanía descubriera que tenemos una persona como Gonzalo Winter. Yo creo que eso se ha dado, pero no sé si los 30 días de campaña son suficientes como para que eso explote.

De acuerdo a los últimos sondeos de opinión que se conocieron antes de la veda, Winter iba tercero.

Bueno, a Beatriz Sánchez, antes de la elección cuando ella fue candidata, los sondeos le daban 8 y sacó 20%. El FA tiene fortalezas: tiene una organización a nivel nacional, un cuadro humano de dirigentes que es muy potente. A mí me enorgullece que el FA es la única fuerza que está cuadrada en torno al programa de su candidato, mientras en las otras fuerzas se notan signos de disidencia.

De todas formas, fue difícil llegar al nombre de Winter. Se habló durante harto rato del alcalde Tomás Vodanovic.

Por cierto, estaba el alcalde Vodanovic, que es el más popular de Chile, y es una figura nacional. Pero también estaba Gonzalo, estaba Gael Yeomans, la posibilidad de Constanza Martínez, Diego Ibáñez, Toti Orellana. Ningún partido tiene hoy el elenco de liderazgos que proyecta el FA. Y agrego al propio Presidente Boric.

¿Qué tan complejo sería para el FA salir tercero en esta elección?

Sería una derrota. En política hay triunfos y hay derrotas. La gente que piensa como yo, su experiencia fue de derrotas, tuvimos pocos triunfos. Yo perdí muchas veces, porque nosotros tenemos ideas transformadoras, ideas de cambio. Y el cambio siempre está asociado con cierta incertidumbre, está el conservadurismo que existe en todos los seres humanos. Entonces, la derrota es parte de la lucha política de izquierda. Cuando uno es de izquierda, sabe que probablemente va a perder muchas veces. Así que yo no lo encuentro tan dramático.

¿No sería el fracaso de una generación como han dicho desde el Socialismo Democrático?

Es muy joven todavía esa generación, así que hay que esperar como 40 años más para poder hacer un juicio. Son gente que tiene una vida política por delante. Yo milito en el FA con mucha alegría, porque me siento muy seguro de lo que va a venir.

La campaña de Winter ha sido dura con la Concertación. ¿No se sintió incómodo cuando vio la franja?

Yo me sentí desagradado cuando aparecieron dos personas con rostros en la franja, que fueron eliminados, porque no lo merecían. Pero el FA y Gonzalo Winter no han dicho de la Concertación más de lo que la propia gente de la Concertación ha dicho de sí misma. Todos se han olvidado que en los 90 hubo un grupo muy importante, donde había ministros, que se conocen como los autoflagelantes. Ahí está expresada la autocrítica de la Concertación de esa época. Entonces, ¿de adónde sacan que el FA se dedica a criticar a la Concertación? No.

¿Hubo una sobrerreacción del Socialismo Demócratico?

Absolutamente. Desde el Socialismo Democrático se han lanzado brutales acusaciones en contra de dirigentes del FA, inusitadas. Hay una animadversión que ha generado un grupo pequeño de personas. Hay un problema intergeneracional. Yo digo que es envidia. En alguna gente de Socialismo Democrático hay una envidia y un temor por la potencialidad del FA.

En el PS y el PPD reclaman que el Presidente Boric llamó a personas como Carolina Tohá y Álvaro Elizalde a ser parte de su núcleo de gobierno. Y ahora, en tiempos de campaña, el FA les pega. ¿Cómo lo toma?

La incorporación del Socialismo Democrático al gobierno era una necesidad. A mí me pareció natural. El gobierno tenía la necesidad de llamarlos. Y ellos tenían la necesidad de ir al gobierno. Al PS, en particular, no le ha ido bien en las últimas elecciones. Ha perdido alcaldes, no tiene ningún alcalde de comuna grande. Es un partido ruralizado en su fuerza municipal.

Usted fue socialista. ¿Qué le pasa cuando escucha a Tohá como candidata? Ha sido muy dura con su partido, pero particularmente con el PC. Dijo abiertamente que no es partidaria de que gobiernen los comunistas.

Trató de corregirse, pero dijo lo que dijo. Yo repudio toda postura que tenga siquiera el signo, el síntoma, del anticomunismo. Concedámosle la posibilidad que se haya equivocado. Eso me tranquiliza.

¿Esperaría un cambio en su discurso en el eventual caso de que ella gane la primaria?

Yo tengo gran confianza en la promesa de los partidos: hay que sentarse y armar un programa. Eso yo creo que se va a poder hacer y todos van a apoyar. Pero va a haber desgajamientos. Si triunfa Carolina, hay una posibilidad de una candidatura independiente por la izquierda. Eso lo dejó abierto Mundaca. Si gana Jeannette, yo creo que va a haber un descuelgue de sectores que apoyan a Carolina. Bueno, no es que crea, ya lo dijo Landerretche. Mi mirada es que aquel que tiene mayores posibilidades de manejar la unidad que nosotros necesitamos es Gonzalo Winter.