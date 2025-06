Kast no se refiere al fin de Punta Peuco y se lanza contra Boric: “El Presidente trata de buscar una provocación”

Un día después de la cuenta pública que realizó el Presidente Gabriel Boric, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó en duros términos el discurso del mandatario, aunque evitó referirse directamente al anuncio del fin de la cárcel de Punta Peuco tal como se le conoce hasta ahora.

Tras la presentación del denominado #PlanReinicia, donde impulsó una serie de medidas para el Estado, el aspirante a La Moneda se refirió al mensaje al país de Boric y dijo que “desde mi punto de vista ayer no hubo cuenta pública. La cuenta pública es para rendir cuenta del Estado, de la nación y lo que vimos es que el Presidente hablo largo, uso muchas palabras, muchos conceptos, pero claramente no hizo una cuenta pública”.

El exdiputado, fue más allá y sostuvo que “ una cuenta pública habría sido asumir con valentía hechos de corrupción que han afectado a sus cercanos , no basta con decir ‘caiga quien caiga’, no basta con decir que van a mejorar el sistema de probidad”.

Además recalcó que “ hubo ciertos discursos para grupos determinados frente a procesos electorales que vienen ”, y añadió que “al Presidente le faltó valor, le faltó coraje” para enfrentar ciertas situaciones que han afectado a su gobierno.

También señaló que esperaban anuncios en temas como seguridad, educación, salud. Y que el Presidente no se vanagloriara de cifras, por ejemplo, en viviendas u hospitales que venían de la administración anterior y que solo él se encargará de inaugurar.

Punta Peuco

No obstante, el candidato al ser consultado sobre el fin de Punta Peuco tal “como se le ha conocido”, evitó pronunciarse directamente.

“Del resto de los temas donde el Presidente trata de buscar una provocación, no me voy a referir, pero sí me puedo referir a cárceles de alta seguridad, sí me puedo referir a temas de segregación de la población penal que hoy día se puede hacer y él no la quiere hacer, porque busca siempre lo que le convenga a él y no lo que le convenga a Chile” , dijo

“El único penal que hoy día está disponible completamente, con tres mil plazas, es la cárcel La Laguna que él inauguró falsamente”, añadió Kast

Asimismo, lanzó una dura crítica “El Presidente y el ministro de Justicia están protegiendo a delincuentes dentro de las cárceles”, sostuvo señalando la presencia de líderes de carteles en recintos, poniendo en riesgo, por ejemplo, a personal de Gendarmería.

El plan para el Estado

En tanto, Kast planteó una serie de medidas para “reiniciar” el Estado y enfrentar situaciones como el caso del mal uso de las licencias médicas entre otros.

El plan apunta a cuatro hitos esenciales: el fin de la cultura del abuso en el sector público; reforma estructural al empleo público; control total de gastos y fin a privilegios y fin a la impunidad en huelgas ilegales.

Todos los cambios se realizarán mediante facultades reglamentarias y otras modificaciones legales.