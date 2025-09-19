SUSCRÍBETE
Política

José Antonio Kast se opone a recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas

"Esperemos que desde el gobierno hagan bien el trabajo de manera responsable", dijo el abanderado de Republicanos en referencia a la próxima discusión presupuestaria.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El candidato José Antonio Kast en la Parada Militar 2025. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, asistió esta jornada a la Parada Militar en el Parque O’Higgins y se opuso a un eventual recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas.

En abril de este año, el Ministerio de Defensa presentó un informe a la comisión de ese ramo en la Cámara de Diputadas y Diputados en el que detallaba el ajuste consideraba una reducción de $16.319 millones para el Ejército, $11.515 millones para la Armada y $6.448 millones para la Fuerza Aérea. Desde el gobierno han defendido el recorte argumentando que éste se hizo con el acuerdo de las FF.AA. y que en las conversaciones se tomaron los resguardos para minimizar los riesgos.

La ministra destacó que el diseño del ajuste presupuestario fue concordado con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, identificando los puntos críticos para minimizar los efectos adversos. En sus palabras, “un apretón de cinturón es un apretón de cinturón”, pero afirmó que se han tomado medidas para garantizar que las actividades esenciales continúen sin interrupciones

Adicionalmente, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público convocada por el Ministerio de Hacienda recomendó otra eliminar los incisos 1° y 2° del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA., lo que en la práctica implica que el Estado transfiera los recursos del Fondo Plurianual de Defensa sólo cuando éste sea requerido y no automáticamente como se hace cada año. Pese a que esta medida permitirá un ahorro de $6600 millones en el corto plazo, la propuesta ha encontrado reparos en algunos integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Al cierre de la Parada Militar el candidato presidencial fue consultado por la prensa sobre si espera que el Presupuesto 2026, próximo a tramitarse, esté en línea con las necesidades de las FF.AA. “Nosotros siempre hemos estado por recortar el gasto político, jamás el gasto social, jamás el gasto hacia aquellas instituciones que lo dan todo por Chile", dijo.

“Así que esperemos que desde el gobierno hagan bien el trabajo de manera responsable y nosotros iremos mejorando en la medida que pueda, si es que la ciudadanía nos elige todo lo que se pueda durante el próximo año”, sostuvo.

