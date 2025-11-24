José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje
En la cita también participaron tres de los hijos de Morel y el expresidente Sebastián Piñera: Magdalena, Sebastián y Cristóbal.
A eso de las 16.40 el candidato presidencial republicano José Antonio Kast llegó hasta Camino La Viña 11.381, para reunirse con la exprimera dama Cecilia Morel y su familia.
Momentos más tarde, la esposa de Kast, María Pía Adriasola, también se hizo presente en la instancia, en la que además participaron tres de los hijos de Morel y el expresidente Sebastián Piñera: Magdalena, Sebastián y Cristóbal.
Cerca una hora después Kast y la familia del exmandatario brindaron un punto de prensa de esta cita clave que se da a 20 días del balotaje.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.