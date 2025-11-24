José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje

A eso de las 16.40 el candidato presidencial republicano José Antonio Kast llegó hasta Camino La Viña 11.381, para reunirse con la exprimera dama Cecilia Morel y su familia.

Momentos más tarde, la esposa de Kast, María Pía Adriasola, también se hizo presente en la instancia, en la que además participaron tres de los hijos de Morel y el expresidente Sebastián Piñera: Magdalena, Sebastián y Cristóbal.

Cerca una hora después Kast y la familia del exmandatario brindaron un punto de prensa de esta cita clave que se da a 20 días del balotaje.