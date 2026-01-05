José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

Desde el sábado, ha seguido con atención cada paso de las acciones militares en Venezuela que terminaron con la captura de Nicolás Maduro. Pero no puede evitar sentirse confundido.

Para el senador José Miguel Insulza (Partido Socialista), no hay una razón que explique que hoy la contraparte del gobierno de Donald Trump en Venezuela sea Delcy Rodríguez y no los opositores a Maduro. “Es bastante raro”, afirma. Con la incertidumbre al alza, el excanciller sostiene que quienes creyeron que con la intervención caería el régimen sacaron conclusiones apresuradas.

Lo sucedido en Venezuela abrió una discusión a nivel político en Chile, sobre si el actuar militar de EE.UU. contribuye o no a la recuperación de la democracia. ¿Cómo lo ve usted?

Los que pensaban que la intervención de EE.UU. podía llevar a un retorno a la democracia han visto que la intención no era esa. El presidente Trump hizo algunas declaraciones que crean una gran incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir. El gobierno, ahora presidido por Delcy Rodríguez, está activo, hace declaraciones, exige el retorno de Maduro. El presidente de EE.UU. habló de gobernar el país en la práctica, de tomar el mando, pero no se sabe cómo lo piensa hacer. Atacó, además, a Corina Machado. Todo es muy confuso.

De alguna forma, se mezclan los objetivos, ¿no? Trump incluso sostuvo que las empresas estadounidenses controlarían el petróleo.

Exacto. Habló largamente del petróleo, de que ellos descubrieron prácticamente el petróleo en Venezuela, que lo estaban explotando cuando Venezuela lo nacionalizó. Eso es una versión bastante especial, no es lo que se había dicho al comienzo. El sábado despertamos con mucha gente alegrándose por una supuesta caída del régimen. Hoy no ha caído el régimen, hay declaraciones de que EE.UU. va a tomar el gobierno en Venezuela y no se sabe cómo lo va a hacer.

¿Sacó conclusiones apresuradas la derecha chilena al decir “aquí se acaba el régimen”?

Fueron conclusiones apresuradas de mucha gente, porque ya era claro que había habido conversaciones entre el mismo Trump con Maduro, probablemente con otros miembros del gobierno venezolano. No se sabe muy bien qué papeles jugaron los demás miembros del gobierno, porque hoy, en la práctica, están gobernando sin la presencia de Nicolás Maduro.

Trump ha marginado a los líderes naturales de la oposición venezolana: Edmundo González y María Corina Machado. ¿Cómo se explica que la contraparte de EE.UU. sea Delcy Rodríguez?

Es bastante raro, no hay ninguna explicación. A lo mejor el presidente Trump quedó molesto por el Premio Nobel, porque él es muy de asuntos personales. El ninguneo a Corina Machado fue bastante sorpresivo. Trump está reivindicando la voluntad de mantener una cierta continuidad del régimen.

¿En qué sentido?

El presidente Trump, en temas como democracia, derechos humanos, multilateralismo, no es que esté a favor ni en contra, sino que no existen para él, nomás. Es perfectamente posible que él crea, o que alguien, las mismas empresas petroleras, lo hayan convencido de que realmente es mejor mantener algún símil de continuidad en el régimen. Por eso descalifica a aquellos que representan una salida real.

El Presidente Boric rápidamente condenó la acción militar de Estados Unidos. ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno chileno?

Estoy de acuerdo con la respuesta, fue prudente. Más de alguien ha dicho que debió haber atacado más fuertemente a EE.UU. Yo no creo eso. Lo que nos conviene a nosotros es simplemente decir que hay que respetar el derecho internacional. Eso fue lo que hizo el Presidente Boric.

¿No habría esperado una condena más clara al régimen venezolano?

No creo que correspondiera. En este momento, no tenemos relaciones con Venezuela. Lo que ha dicho el gobierno de Chile desde el primer momento es que no se reconocen los resultados del fraude que se cometió en las elecciones. Entonces, nuestra queja ha sido fundamentalmente por la invasión, por el hecho de que no se respeta la soberanía. Eso lo hizo el gobierno y lo hizo bien. Ir más allá habría sido meterse en otros asuntos, porque no hemos reconocido al gobierno venezolano.

Lo preguntaba porque el senador Iván Moreira (UDI) exigió “una postura clara, firme, sin ambigüedad, frente a la dictadura encabezada por Maduro”.

Está un poquito atrasado Iván, porque en realidad la cosa está en que no sabemos cómo se va a gobernar Venezuela de ahora en adelante. No se puede descartar la posibilidad de que, de pronto, se deje al régimen que hay, con doña Delcy Rodríguez a la cabeza. Lo que está claro es que EE.UU. presentó un acto para extraer a Maduro, pero después Trump dijo que se iba a quedar con Venezuela. Entonces, ¿cuáles son los límites de esto? ¿Los demás se quedan?

José Antonio Kast celebró la captura de Maduro, sin mencionar el rol de Estados Unidos. ¿Ve complejo que un presidente electo evite hacer mención al derecho internacional?

Su declaración fue al inicio. Hoy ha estado medio callado, sin decir mucho más. Los silencios no son porque la gente no tenga posición, sino porque no tienen claro qué es lo que está pasando. Lo que está muy claro es que, en este momento, está instalado todavía el mismo gobierno de Venezuela que había el sábado, con la diferencia de que quien está a cargo es Delcy Rodríguez. No hay tropas norteamericanas en Venezuela y, al mismo tiempo, Trump ha anunciado que van a intervenir, a manejar Venezuela. ¿Entonces, qué se puede decir? No tenemos idea.

También queda en la incertidumbre el plan de Kast de generar un corredor humanitario. ¿Es más complejo hoy que eso avance?

Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada de eso está claro. Hoy no ha caído el régimen. Por lo demás, yo nunca he creído que se pueda sacar del país a 700 mil personas. Algunos se volverán y otros se quedarán acá, supongo.