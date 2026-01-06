Kaiser entrega nombres para futuro gobierno de Kast y deja abierta opción de sumarse al gabinete

Santiago, 29 de diciembre 2025. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto a los demás parlamentarios del Partido se refiere a negociaciones con el Presidente electo y presentacion de proyecto de ley sobre licencias de conducir Diego Martin/Aton Chile

Cerca de las 15:30 de este martes, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, llegó hasta “La Moneda chica” de José Antonio Kast.

“Vengo a reunirme con Claudio Alvarado”, dijo al entrar rápidamente a la casona de La Gloria 88.

El encuentro -del que también participó el asesor de Kast, Alejandro Irarrázaval y el vicepresidente libertario Hans Marowski- es el segundo que sostienen ambos en la última semana y se da en medio de las conversaciones del exabanderado con la Oficina del Presidente Electo (OPE), para definir si su partido se sumará o no al futuro gobierno.

En esas tratativas, Alvarado ha sido quien ha asumido como el principal interlocutor de Kast.

El martes pasado, de hecho, el exministro y principal carta del líder republicano para Interior, ya había recibido a Kaiser en la denominada “Moneda chica”, ocasión en la que el libertario le entregó un documento con las “líneas rojas” de su partido para incorporarse a la futura administración.

En el texto, según dio a conocer Ex-Ante, se fijan nueve puntos prioritarios para la colectividad. Entre ellos, orden y seguridad, reactivación económica, la reforma al Poder Judicial, y temas como el rechazo a la “ideología de género”, la agenda 2030 de la ONU y el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En ese contexto, tras las fiestas de fin de año, ambos retomaron el contacto durante este lunes para seguir con las conversaciones. La cita se extendió por casi dos horas. Esto, en un contexto en el que la apuesta de Kast es zanjar el tema durante la primera semana de enero. Es decir, a más tardar este viernes.

El propio Kast se refirió al encuentro antes de partir a Perú. “(Con Kaiser) tenemos buena relación. Él ahora está conversando con distintas personas del equipo. Si no me equivoco, está conversando con Claudio Alvarado, con Alejandro Irarrázaval, para ver cómo armamos y estructuramos un equipo”, dijo desde el aeropuerto.

Tras salir de la cita, Kaiser, por su parte, aseguró que las conversaciones se encuentran en buen pie y explicó que “presentamos un listado de personas que podrían ser, quizás, un enriquecimiento para el futuro gobierno”. Eso sí, evitó adelantar nombres.

Respecto a una posible integración al gobierno, afirmó que “en los próximos días probablemente nos podamos pronunciar con mayor certeza”.

Y es que si bien entre los libertarios recalcan que las conversaciones han avanzado bien, explican que aún resta que desde el equipo del presidente electo entreguen una respuesta concreta sobre algunas políticas públicas que estaban consideradas en el documento. Entre ellas, no solo el futuro del INDH, sino también algunas como el programa de Educación Sexual Integral (ESI) y el de Acompañamiento de Identidad de Género (PAIG).

Esos temas -dicen en libertarios- pidieron ser estudiados en detalle por el equipo de Kast, ya que no estaban considerados en el programa de gobierno.

Y es que aunque en republicanos desdramatizan las “líneas rojas” de Kaiser, pues afirman que son materias en las que mantienen coincidencias, de igual forma reconocen que un tema que se debe evaluar.

Al respecto, el diputado Agustín Romero aseguró a La Tercera que “es absolutamente legítimo que se planteen cuáles son aquellos temas que cada partido quiere atender con mayor rigor (...). Y acá, más allá de algunas palabras o propuestas que puedan sonar más duras, hay muchas coincidencias en seguridad, migración, crecimiento económico”.

En esa línea, agregó que “en el fondo lo que nos está diciendo es: estos temas para nosotros son importantes, y por lo tanto si se quiere avanzar en algún aspecto legislativo que afecte o no los considere, obviamente que va a haber problemas”.

En privado, entre los diputados reconocen que los temas valóricos han sido los que han generado más ruido en el partido. Lo anterior, sobre todo, considerando que durante la campaña Kast se comprometió a no tocarlos en su administración.

Donde sí han cuestionado las condiciones de los libertarios es en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), lo que hace algunos días generó un fuerte cruce con Kaiser.

Este martes, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado de RN, Diego Schalper, volvió a criticar a la colectividad. “Son pretensiones legítimas. Comparto varias de ellas (...), pero el foco tiene que estar en otro lado”, afirmó. Además, agregó que “es importante que no funcionemos en base a líneas rojas”.

¿Kaiser fuera del gabinete?

Más allá de lo programático, una de las discusiones que se ha intensificado en el partido es cómo ingresarán al gobierno. En la colectividad ya comunicaron que tienen un interés particular en las carteras de Defensa y Justicia. Para la primera, incluso se puso sobre la mesa el nombre del general (r), Luis Cuellar, quien elaboró el programa de seguridad de Kaiser.

Pero lo que aún no se ha definido es si Kaiser entrará al gabinete. Incluso, por estos días, en la interna ha subido la presión para que el diputado se mantenga al margen. Esto, con el objetivo de evitar que se debilite su figura para una eventual nueva candidatura presidencial.

“No es conveniente, hoy día nosotros tenemos un partido demasiado nuevo, al que todavía le faltan un montón de cosas por organizar y por ordenar, sobre todo a nivel regional (...). Yo lo prefiero enfocado como presidente libertario que en otro cargo en el gobierno”, dijo la diputada Gloria Naveillán.

En esa línea, durante el fin de semana, en entrevista con El Mercurio, el diputado Cristián Labbé afirmó que la posibilidad de que “Kaiser ingrese al gobierno sería (...) un error político y táctico”.

En este contexto, en republicanos son varios los que creen que libertarios sí entrará al gobierno, pero sin Kaiser.

Consultado respecto, el exabanderado no cerró completamente la puerta. Si bien aseguró que su nombre no está en la lista que hicieron llegar al equipo de Kast, pues “uno no presenta su propio nombre”, recalcó que él no ha dicho no estar disponible y que si recibe el llamado de Kast, “voy a levantar el teléfono”.