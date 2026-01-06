SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kaiser entrega nombres para futuro gobierno de Kast y deja abierta opción de sumarse al gabinete

    El exabanderado llegó este martes hasta "La Moneda chica", donde sostuvo un segundo encuentro con el exministro Claudio Alvarado y el asesor del presidente electo, Alejandro Irarrázaval. Esto, con el objetivo de seguir evaluando la participación de la tienda en la administración.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago, 29 de diciembre 2025. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto a los demás parlamentarios del Partido se refiere a negociaciones con el Presidente electo y presentacion de proyecto de ley sobre licencias de conducir Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Cerca de las 15:30 de este martes, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, llegó hasta “La Moneda chica” de José Antonio Kast.

    “Vengo a reunirme con Claudio Alvarado”, dijo al entrar rápidamente a la casona de La Gloria 88.

    El encuentro -del que también participó el asesor de Kast, Alejandro Irarrázaval y el vicepresidente libertario Hans Marowski- es el segundo que sostienen ambos en la última semana y se da en medio de las conversaciones del exabanderado con la Oficina del Presidente Electo (OPE), para definir si su partido se sumará o no al futuro gobierno.

    En esas tratativas, Alvarado ha sido quien ha asumido como el principal interlocutor de Kast.

    El martes pasado, de hecho, el exministro y principal carta del líder republicano para Interior, ya había recibido a Kaiser en la denominada “Moneda chica”, ocasión en la que el libertario le entregó un documento con las “líneas rojas” de su partido para incorporarse a la futura administración.

    En el texto, según dio a conocer Ex-Ante, se fijan nueve puntos prioritarios para la colectividad. Entre ellos, orden y seguridad, reactivación económica, la reforma al Poder Judicial, y temas como el rechazo a la “ideología de género”, la agenda 2030 de la ONU y el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

    En ese contexto, tras las fiestas de fin de año, ambos retomaron el contacto durante este lunes para seguir con las conversaciones. La cita se extendió por casi dos horas. Esto, en un contexto en el que la apuesta de Kast es zanjar el tema durante la primera semana de enero. Es decir, a más tardar este viernes.

    El propio Kast se refirió al encuentro antes de partir a Perú. “(Con Kaiser) tenemos buena relación. Él ahora está conversando con distintas personas del equipo. Si no me equivoco, está conversando con Claudio Alvarado, con Alejandro Irarrázaval, para ver cómo armamos y estructuramos un equipo”, dijo desde el aeropuerto.

    Tras salir de la cita, Kaiser, por su parte, aseguró que las conversaciones se encuentran en buen pie y explicó que “presentamos un listado de personas que podrían ser, quizás, un enriquecimiento para el futuro gobierno”. Eso sí, evitó adelantar nombres.

    Respecto a una posible integración al gobierno, afirmó que “en los próximos días probablemente nos podamos pronunciar con mayor certeza”.

    Y es que si bien entre los libertarios recalcan que las conversaciones han avanzado bien, explican que aún resta que desde el equipo del presidente electo entreguen una respuesta concreta sobre algunas políticas públicas que estaban consideradas en el documento. Entre ellas, no solo el futuro del INDH, sino también algunas como el programa de Educación Sexual Integral (ESI) y el de Acompañamiento de Identidad de Género (PAIG).

    Esos temas -dicen en libertarios- pidieron ser estudiados en detalle por el equipo de Kast, ya que no estaban considerados en el programa de gobierno.

    Y es que aunque en republicanos desdramatizan las “líneas rojas” de Kaiser, pues afirman que son materias en las que mantienen coincidencias, de igual forma reconocen que un tema que se debe evaluar.

    Al respecto, el diputado Agustín Romero aseguró a La Tercera que “es absolutamente legítimo que se planteen cuáles son aquellos temas que cada partido quiere atender con mayor rigor (...). Y acá, más allá de algunas palabras o propuestas que puedan sonar más duras, hay muchas coincidencias en seguridad, migración, crecimiento económico”.

    En esa línea, agregó que “en el fondo lo que nos está diciendo es: estos temas para nosotros son importantes, y por lo tanto si se quiere avanzar en algún aspecto legislativo que afecte o no los considere, obviamente que va a haber problemas”.

    En privado, entre los diputados reconocen que los temas valóricos han sido los que han generado más ruido en el partido. Lo anterior, sobre todo, considerando que durante la campaña Kast se comprometió a no tocarlos en su administración.

    Donde sí han cuestionado las condiciones de los libertarios es en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), lo que hace algunos días generó un fuerte cruce con Kaiser.

    Este martes, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado de RN, Diego Schalper, volvió a criticar a la colectividad. “Son pretensiones legítimas. Comparto varias de ellas (...), pero el foco tiene que estar en otro lado”, afirmó. Además, agregó que “es importante que no funcionemos en base a líneas rojas”.

    ¿Kaiser fuera del gabinete?

    Más allá de lo programático, una de las discusiones que se ha intensificado en el partido es cómo ingresarán al gobierno. En la colectividad ya comunicaron que tienen un interés particular en las carteras de Defensa y Justicia. Para la primera, incluso se puso sobre la mesa el nombre del general (r), Luis Cuellar, quien elaboró el programa de seguridad de Kaiser.

    Pero lo que aún no se ha definido es si Kaiser entrará al gabinete. Incluso, por estos días, en la interna ha subido la presión para que el diputado se mantenga al margen. Esto, con el objetivo de evitar que se debilite su figura para una eventual nueva candidatura presidencial.

    “No es conveniente, hoy día nosotros tenemos un partido demasiado nuevo, al que todavía le faltan un montón de cosas por organizar y por ordenar, sobre todo a nivel regional (...). Yo lo prefiero enfocado como presidente libertario que en otro cargo en el gobierno”, dijo la diputada Gloria Naveillán.

    En esa línea, durante el fin de semana, en entrevista con El Mercurio, el diputado Cristián Labbé afirmó que la posibilidad de que “Kaiser ingrese al gobierno sería (...) un error político y táctico”.

    En este contexto, en republicanos son varios los que creen que libertarios sí entrará al gobierno, pero sin Kaiser.

    Consultado respecto, el exabanderado no cerró completamente la puerta. Si bien aseguró que su nombre no está en la lista que hicieron llegar al equipo de Kast, pues “uno no presenta su propio nombre”, recalcó que él no ha dicho no estar disponible y que si recibe el llamado de Kast, “voy a levantar el teléfono”.

    Más sobre:Johannes KaiserLibertariosJosé Antonio KastEarly AccessPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos viviendas destruidas y una tercera dañada deja incendio forestal en Laguna Verde

    Reformas políticas: Senado despacha proyecto de Elizalde y ahora diputados se transforman en principal escollo

    Entre el escepticismo y la esperanza: venezolanos en Chile ven con recelo el proceso en su país a días de la captura de Maduro

    “No cumples requisito para postular”: mensaje erróneo del Demre en postulación a pedagogías marca inicio de Admisión 2026

    Las ocho claves del discurso de Chevesich que marcarán la presidencia de la primera mujer al mando de la Suprema

    Balance de Carabineros: incautaciones de drogas aumentaron un 62% y alcanzaron 60 toneladas durante 2025

    Lo más leído

    1.
    Primera fisura en la OPE: la intervención a Sebastián Figueroa en medio de tensiones internas

    Primera fisura en la OPE: la intervención a Sebastián Figueroa en medio de tensiones internas

    2.
    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    3.
    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    4.
    La primera víctima de la nueva oposición: izquierda cuestiona opción de Pérez Mackenna en Cancillería

    La primera víctima de la nueva oposición: izquierda cuestiona opción de Pérez Mackenna en Cancillería

    5.
    Presidente Boric vuelve a la carga contra Trump y “los líderes que le rinden pleitesía” tras operación en Venezuela

    Presidente Boric vuelve a la carga contra Trump y “los líderes que le rinden pleitesía” tras operación en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Dos viviendas destruidas y una tercera dañada deja incendio forestal en Laguna Verde
    Chile

    Dos viviendas destruidas y una tercera dañada deja incendio forestal en Laguna Verde

    Reformas políticas: Senado despacha proyecto de Elizalde y ahora diputados se transforman en principal escollo

    Entre el escepticismo y la esperanza: venezolanos en Chile ven con recelo el proceso en su país a días de la captura de Maduro

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento
    Negocios

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Kast presentó a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda y se diluye opción de ingreso de Daza al gabinete

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026
    Tendencias

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    “Jerarquía internacional”: Coquimbo anuncia a Lucas Pratto como nuevo refuerzo
    El Deportivo

    “Jerarquía internacional”: Coquimbo anuncia a Lucas Pratto como nuevo refuerzo

    El lío que enfrenta el nuevo entrenador de Chelsea por una antigua multa por exceso de velocidad

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile
    Cultura y entretención

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    Venezuela: El panorama del petróleo, el gas y la minería después de Maduro
    Mundo

    Venezuela: El panorama del petróleo, el gas y la minería después de Maduro

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso