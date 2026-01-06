SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputado Schalper (RN) y rol de los partidos en futuro gabinete de Kast: “Es importante que no funcionemos en base a líneas rojas”

    Respecto de las líneas rojas impuestas por los libertarios en las negociaciones con el próximo gobierno, acotó que "son pretensiones legítimas. Comparto varias de ellas (...) pero el foco tiene que estar en otro lado”.

    Por 
    Paz Rubio
     
    Javiera Ortiz

    El diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Diego Schalper (RN), sostuvo este martes, al hablar sobre sus expectativas del futuro gabinete de José Antonio Kast, que los partidos que apoyaron su candidatura no funcionen sobre la base de “líneas rojas”.

    El concepto aludido por Schalper ganó notoriedad cuando, en medio de las tratativas con el siguiente gobierno para unirse al gabinete, el Partido Nacional Libertario, encabezado por el excandidato presidencial Johannes Kaiser, entregó un documento con los lineamientos prioritarios que la siguiente administración debería integrar, que luego serían conocidos como líneas rojas.

    Al ser consultado sobre sus expectativas, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Schalper destacó que el presidente electo “solo ha dado señales de unidad, de transversalidad y de búsqueda de espacios amplios” y que en razón de ello “es importante que no funcionemos en base a líneas rojas. Chile lleva demasiado tiempo enfrentándose en torno a líneas rojas. Y ese tipo de debate lo que nos lleva al final es al inmovilismo”.

    Requerido sobre si estaba aludiendo al PNL, el parlamentario acotó: “Lo digo por todos”. En específico, sobre los lineamientos de los libertarios, dijo que “son pretensiones legítimas. Comparto varias de ellas (...) pero el foco tiene que estar en otro lado”.

    Schalper también se mostró a favor de la eventual incorporación de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería y dijo que “sería una gran noticia” que el expresidente del Senado, José García Ruminot (RN) esté “a cargo de las relaciones con el Congreso”.

    Revisa la entrevista completa acá:

