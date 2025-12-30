Chile Vamos cuestiona a Kaiser por fijar “líneas rojas” para el ingreso de libertarios al gobierno de Kast

Hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en Las Condes, llegó este martes el diputado y otrora candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

El objetivo fue remarcar las líneas rojas que tiene su colectividad para ingresar al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

La postura, sin embargo, encontró el rechazo de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

Desde la misma OPE, el expresidente del Senado José García (RN) -quien fue hasta el centro de operaciones de Kast para reunirse con Claudio Alvarado- criticó la posición de libertarios.

“Los partidos políticos que participamos del triunfo del presidente electo el 14 de diciembre, debemos todos mostrar la más amplia disposición de colaborar con el éxito del gobierno”, sostuvo García luego de su bilateral con Alvarado.

De hecho, más temprano, en Radio Infinita, el diputado Diego Schalper (RN) recalcó que su partido “está en otra sintonía”.

“La sintonía de Renovación Nacional es cómo cooperamos al futuro gobierno en aquellas materias que son de mínimo común denominación”, aseguró. En esa línea, puso como ejemplo la rebaja de impuestos, eliminación de permisos, modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otras.

Desde la UDI, fue el jefe de bancada de senadores, Sergio Gahona, quien fustigó la postura de los libertarios.

En el programa Desde La Redacción, transmitido por La Tercera, señaló que si bien es “legítimo” que la colectividad de Kaiser plantee sus requerimientos, enfatizó que en la UDI tienen “sintonía ideológica y política con republicanos”.

Por lo mismo, agregó que “a nosotros nos parece que no hay que poner condiciones”.

“Uno esperaría que tuviera muchas más facilidades para que nos integremos todos al gobierno”, añadió Gahona.

En Evópoli, partido que también se encuentra en compás de espera para resolver en qué términos se integra a la futura administración, también hubo reparos a lo planteado por Kaiser.

El diputado y vicepresidente del partido liberal de derecha, Jorge Guzmán, consideró “legítimo” que Kaiser marque sus posturas. Sin embargo, marcó un matiz en la forma en cómo lo planteó el excandidato presidencial a diferencia de Evópoli.

“Johannes lo plantea de una forma mucho más radical, nosotros ya adherimos al gobierno de José Antonio Kast al momento de que nos jugáramos para que ganara”, afirmó Guzmán.

Y añadió: “Cuando decidimos apoyar a José Antonio Kast en su candidatura adherimos al plan de gobierno”.

Las líneas rojas

Previo a reunirse con Alvarado, el lunes Kaiser ya había adelantado la postura que le iba a transmitir al potencial ministro del Interior de Kast.

“Hay políticas profundamente ideológicas que creemos que tienen que ser neutralizadas”, afirmó, apuntando a lo que describe como una “operación cultural política” desde el aparato estatal.

Hace algunas semanas, el libertario ya había señalado en entrevista con La Tercera que “si nuestra visión de sociedad fuese absolutamente rechazada, no vamos a participar del gobierno”.

En ese marco, el exaspirante a La Moneda mencionó a inicios de esta semana como ejemplos el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la Educación Sexual Integral (ESI). En el primer caso, cuestionó su continuidad; en el segundo, acusó una intervención del Ministerio de Educación en la autonomía de los padres y de los proyectos educativos.

Tras salir de la cita con Alvarado, además de valorar el buen tono, detalló que “hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial. Hemos presentado nuestra inquietud respecto de la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico -que nacen algunos de este gobierno y algunos de gobiernos anteriores- y que a nuestra militancia y a nuestros votantes los tienen complicados. Y hemos percibido comprensión respecto de cuáles son nuestras inquietudes en esta materia”.

Sobre la modificación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que de acuerdo con dos fuentes del Partido Nacional Libertario iba a ser un tema a plantear sobre la mesa, Kaiser aseguró que no fue parte de la conversación.

“Ese es un tema del Congreso”, precisó, sin descartar que sea una modificación que impulse su partido en la sede legislativa.

Otros temas que han generado ruido entre los libertarios es la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Aunque el excandidato presidencial reconoció que la política exterior es atribución del Presidente, advirtió que financiar o respaldar esa postulación sería “una mala señal” y los pondría en “una situación muy delicada”.