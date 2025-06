Kaiser evalúa preinscribir su candidatura igual que Matthei para intentar reposicionarse

Hasta las dependencias del Servicio Electoral (Servel) se espera que llegue la próxima semana el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, para inscribir su precandidatura presidencial.

Al igual que la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, el parlamentario decidió no esperar hasta agosto -cuando se tienen que inscribir formalmente las candidaturas- y adelantar su campaña. El trámite, no solo le permitirá presentar parte de sus propuestas y ejes programáticos con actividades, sino que también empezar a recibir aportes y registrar los gastos.

“Lo analizamos, lo dimos vuelta. Desde el punto jurídico y legal, parece estar absolutamente en orden y, por lo tanto, y probablemente lo vamos a copiar. Felicito al equipo jurídico de Evelyn Matthei que haya descubierto que existía esta posibilidad. Nosotros estamos seriamente analizando la posibilidad de hacer esa precandidatura”, dijo Kaiser a The Clinic.

Y agregó: “Esto no solo para tener mayor visibilidad, se trata de respetar la ley en Chile. Si efectivamente existe la posibilidad de inscribir una precandidatura y empezar a hacer las cosas para reunir recursos de manera legal y transparente ante la ciudadanía, lo vamos a hacer”.

Kaiser evalúa preinscribir su candidatura igual que Matthei para intentar volver a posicionarse. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

En el entorno del candidato los tomó por sorpresa el anuncio. Pese a que reconocen que es una opción que se empezó a evaluar en los últimos días, nunca se llegó a tomar una definición. Sin embargo, la baja en las encuestas de opinión y las dificultades para conseguir financiamiento para la campaña terminaron acelerando la decisión .

Y es que la semana pasada, el parlamentario libertario transparentó una de sus principales inquietudes de cara a la carrera hacia La Moneda.

“No estamos gastando en la campaña porque el partido no tiene plata. Somos el segundo partido más grande de Chile, pero no tenemos dónde caernos muertos”, aseguró en conversación con radio Universo.

Así, después de que la semana pasada Matthei inscribiera su candidatura y realizara su lanzamiento de campaña, en el partido empezaron a evaluar la inscripción como una de las salidas a la falta de recursos.

Aun así, fuentes del partido reconocen que uno de los factores que se mira con preocupación es que, una vez inscrito, otros sectores políticos apunten contra Kaiser para que renuncie a su dieta parlamentaria al encontrarse, de alguna forma, ya desplegado en su campaña. Esto, dicen, fue un tema que se tuvo en consideración.

Lo cierto es que el foco hoy día es en parte sacar adelante la campaña y para eso -recalcan- la obtención de recursos es clave. Lo anterior, sobre todo porque la lectura que hacen en la colectividad es que la baja en los sondeos se debe justamente a que -en comparación a otros candidatos- no han podido iniciar la campaña.

“Nosotros no estamos en campaña y no estamos gastando plata, pero las otras candidaturas sí están desplegadas y están invirtiendo en redes sociales, en medios y actividades”, dijo Kaiser hace unos días en entrevista con La Tercera.

Al respecto, el diputado y jefe de campaña de Kaiser, Cristián Labbé, explicó a este medio que “este sábado tenemos el consejo general donde se votarán los estatutos, varias cosas más, y dentro de esas cosas, se va a pedir la proclamación de Johannes Kaiser como candidato a la presidencia del Partido Nacional Libertario. La idea también es tomar la iniciativa que tuvo el comando de Evelyn Matthei y que nosotros también inscribamos nuestra precandidatura”.

En esa línea, añadió que “hoy la campaña no cuenta con recursos porque no estamos habilitados para tenerlos. Lo que estamos haciendo es habilitarnos primero también para dar una señal clara y fuerte de que la candidatura de Johannes es seria y no nos vamos a bajar”.