Kaiser reprueba anuncios de Boric para implementar informe de Comisión para la Paz: “Es meter por la puerta de atrás la Constitución que rechazamos”

A las 21.00 horas de este jueves en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer una serie de anuncios para poner en marcha el informe emanado de la Comisión para la Paz.

El Jefe de Estado informó que durante el segundo semestre se discutirá un nuevo Sistema de Tierras Indígenas , que estará vinculada a una consulta al pueblo mapuche.

También se presentará un proyecto de Reparación Integral a las Víctimas, el cual ya fue redactado por la Comisión y añadido como anexo al informe final, lo que se someterá a discusión parlamentaria.

Asimismo, se promoverá una reforma a la Constitución para que exista reconocimiento a los pueblos originarios. “Con esto, Chile gana en paz y en unidad”, señaló.

La autoridad también aseguró que el gobierno se compromete a la creación de un nuevo órgano de alta jerarquía en materia indígena .

22 MAYO 2025 PRESIDENTE GABRIEL BORIC CADENA NACIONAL POR INFORME DE LA COMISION PRESIDENCIAL PARA LA PAZ Y EL ENTENDIMIENTO PRENSA PRESIDENCIAL marcelo segura

Bajo este marco, a través de un video difundido en su cuenta de X, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, salió a reprochar estos anuncios.

“El presidente Boric ha manifestado el día de ayer en cadena nacional que quiere implementar el acuerdo que no fue acuerdo para la paz en la Araucanía, volviendo a la carga con todas esas cosas que nosotros ya rechazamos en dos procesos constitucionales: los derechos colectivos indígenas, la devolución, la inversión multibillonaria en dólares para seguir comprando tierras y seguir financiando la violencia y un reconocimiento absolutamente indecente de parte de un Estado que ha tratado de violencia rural al terrorismo, un reconocimiento a las víctimas del terrorismo que la izquierda chilena ha respaldado de manera sistemática y durante estos últimos 30 años”, lanzó.

Luego, agregó: “Nosotros no creemos en una paz que sea pagada a través de la extorsión. No creemos en una paz que lo que haga sea transformar a los chilenos en ciudadanos de segunda clase en su propio país. No creemos en los derechos colectivos indígenas que lo que hacen es crear la base para la destrucción del Estado-nación chileno”.

En esa línea, advirtió: “Los nacional libertarios vamos a responder con toda la dureza que podamos en las instancias, en las cuales estamos representados y llamamos a nuestros compatriotas a no dejarse engañar por un acuerdo que no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de rendición y que es la forma de meter por la puerta de atrás la constitución maldita, el mamarracho que le rechazamos a este gobierno el 4 de septiembre hace tres años atrás”.