    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    "Los que ponen en peligro la PGU y las pensiones son los que siempre empobrecen a los países, hasta hacer que la gente tenga que arrancar de los mismos", respondió el candidato libertario a las críticas de la carta oficialista en materia de pensiones.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Johannes Kaiser

    Desde Punta Arenas, el candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) respondió este sábado a la crítica de su contrincante del oficialismo, Jeannette Jara (PC), respecto a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

    El tema ha sido abordado en más de una ocasión por ambos candidatos durante los últimos días, con acusaciones de la exministra del Trabajo de que Kaiser buscaría recortar en su eventual gobierno el programa.

    Hecho que volvió a mencionar el viernes durante un acto de campaña en Concepción. “Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones”, señaló la candidata.

    Consultado sobre estas declaraciones en un punto de prensa en el Museo Nao Victoria, Kaiser señaló: "Los que ponen en peligro la PGU y las pensiones son los que siempre empobrecen a los países, hasta hacer que la gente tenga que arrancar de los mismos".

    “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas. Los que están financiando con deuda, obligando a los trabajadores a financiar a través de un crédito la PGU, es el Partido Comunista, y si la gente se queda sin empleo, como va a pasar con la señora Jara, lo único que ha generado ha sido desempleo, entonces ¿Cómo se financia la PGU?“, agregó al respecto.

    “Nosotros somos los únicos que hemos planteado la generación, la creación de un fondo soberano basado en la minería para financiar la PGU y en recortar el gasto en políticos, como la señora Jara, para poder y mantener financiados los beneficios que le queremos entregar a nuestros adultos mayores”, continuó sobre el tema.

    Para terminar con un emplazamiento directo a la candidata: “Yo le diría a la señora Jara que sea un poco más correcta. Todos los países donde ellos gobiernan las jubilaciones son del equivalente a ocho lucas, diez lucas al mes. Que no sea fresca”.

    Vidrio blindado de José Antonio Kast

    Durante la instancia ciudadana el candidato nacional-libertario también fue consultado respecto al polémico vidrio blindado que habría utilizado la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante un acto de campaña en Viña del Mar.

    En una medida que recuerda al presidente estadounidense Donald Trump, quien sufrió al menos dos atentados mientras era candidato a la presidencia, la determinación fue criticada incluso desde sectores de Chile Vamos.

    Consultado al respecto, Kaiser señaló: “Si se lo recomendaron, yo no lo entiendo necesariamente porque creo que nosotros somos aquellos que somos la peor amenaza para el narcotráfico, ¿no?“.

    “¿Qué quiere que la diga? Será una recomendación de su equipo de seguridad y yo no creo que sea una decisión que haya tomado él personalmente en este momento”, concluyó al respecto.

