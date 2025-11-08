Gajardo ante protestas por Punta Peuco: “Lo más relevante es que se terminan los recintos especiales”

La jornada de este sábado se han realizado distintas manifestaciones en Tiltil por la transformación de Punta Peuco a una cárcel común, sobre lo cual, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a aquello.

En conversación con T13, el secretario de Estado aseguró que los vecinos se pueden quedar “tranquilos”, pues “el recinto va a seguir con las medidas de seguridad que tiene, va a seguir con la seguridad perimetral, va a seguir siendo un un recinto bastante pequeño”.

Así, agregó que “aquí lo importante es que el Presidente Boric tomó una decisión que es terminar con los recintos especiales para los criminales de lesa humanidad y los criminales que violaron gravemente los derechos humanos en nuestro país”.

En ese sentido, concluyó: “Aquí lo más relevante es que se terminan los recintos especiales. Eso era una anomalía absoluta en nuestro sistema penitenciario”.

Críticas de Matthei al Plan Nacional de Búsqueda

Por otro lado, Jaime Gajardo también se refirió a las críticas realizadas en los últimos días por candidatos presidenciales al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos (DD.DD), apuntando directamente a la responsabilidad moral de los encarcelados en Punta Peuco.

Las declaraciones de Gajardo se dieron en contexto de una entrevista con T13, en donde el jefe de la cartera se refirió a las críticas que en las últimas semanas la candidata presidencial, Evelyn Matthei, lanzó en contra del Plan Nacional de Búsqueda.

Candidata presidencia, Evelyn Matthei.

Al respecto, la exparlamentaria, exministra y exalcaldesa UDI, ha señalado: “La búsqueda de los detenidos desaparecidos a mí me parece que es de lo más importante que puede haber, porque cualquier persona que haya perdido un familiar quisiera poder encontrarlo y darle digna sepultura, (pero) la verdad es que el trabajo que han hecho (en el Estado) es pésimo".

Así, ha declarado de forma enfática: “El Plan (de Búsqueda) es como el forro, lo han hecho pésimo”, y en caso de ser electa Presidenta, "yo voy a seguir con el Plan, pero bien hecho“.

Sobre ello, Gajardo respondió: “ Uno puede tener crítica a cómo se está desarrollando esta política , eso me parece legítimo, pero otra cosa es poner en duda una política que es fundamental para nuestro país”. Así, profundizó: “Es un imperativo ético, es una obligación del Estado”.

Sin embargo, en esa misma línea, Gajardo apuntó responsables: “Las personas que tienen la información de los DD.DD son las personas que están actualmente en el centro penitenciario de Til Til, ex Punta Peuco. Ellos saben, Miguel Krassnoff, entre otros, saben, ellos tienen que entregar esa información por el bien de nuestro país”.

Kast y los paneles antibalas

Por otros lado, el ministro de Justicia también se refirió a las críticas planteadas frente al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el uso de paneles antibalas en el cierre de su campaña el pasado viernes.

Al respecto, Gajardo fue consultado por la eventual recomendación de Carabineros o el gobierno por el uso de estos, a lo cual señaló: “Desconozco si se ha hecho alguna solicitud al subsecretario o al ministro Luis Cordero. (...) Ni el Presidente de la República, ni los ministros de Estado, ni los generales de la policía, ni el fiscal nacional, tienen y tenemos ese tipo de protección para actos públicos”.

Así, enfatizó: “Nosotros somos muy obedientes de las medidas que nos recomiendan los equipos de seguridad, ya sea del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad Pública, o las policías, y hasta el momento no nos han recomendado que sea necesario para los actos públicos ese tipo de seguridad”, concluyendo.