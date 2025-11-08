Parlamentarios UDI piden transparentar si error en los cálculos de las cuentas de la luz afectaron la inflación

Un oficio al Banco Central (BC) realizó este viernes la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el contexto del fallo de los cálculos del coste de las cuentas de la luz.

El presidente del partido, Guillermo Ramírez, además del integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, solicitaron acceso a las evaluaciones o estudios realizados por la institución que puedan o no determinar el eventual impacto del fallo en el cálculo de las cuentas de las luz.

Lo anterior, luego que la institución señalara que en su próxima Reunión de Política Monetaria, que se desarrolló el pasado 28 y 29 de octubre, tendrían como tema de análisis el perjuicio de esta situación.

“A mediados de octubre el Banco Central confirmó que iban a revisar si el error cometido por este gobierno en el cálculo de las tarifas eléctricas tuvo una incidencia relevante en la inflación. Pues bien, si este tema efectivamente fue abordado en la última Reunión de Política Monetaria o si existe algún estudio que hayan elaborado al respecto, es fundamental que dicha información sea conocida por la ciudadanía”, comenzaron advirtiendo los parlamentarios.

A lo que agregaron: “Porque de comprobarse que esta negligencia terminó impactando en la inflación, el perjuicio para millones de chilenos sería aún más grave. No sólo estaríamos hablando de cobros indebidos en las cuentas de la luz, sino que en todos los bienes y servicios”.

Los parlamentarios gremialistas enfatizaron que "en un caso de tal gravedad como el que estamos viviendo, el país tiene todo el derecho a saber cuál fue la magnitud real de este error" y que el Banco Central “tiene el deber de asumir un rol protagónico y esclarecer esta duda”.