OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes: “Chile Vamos no se puede transformar en un Socialismo Democrático 2.0″

    La jefa comunal llama a la centroderecha a sostener su proyecto político más allá del resultado del 16-N. Advierte que la unidad del sector en segunda vuelta no es automática y que, gane quien gane, los partidos deberán sentarse a conversar el día después.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    PEDRO RODRIGUEZ

    Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, ha preferido mantener un perfil político discreto desde que asumió el cargo a fines de 2024. Pero en la recta final de la campaña presidencial, la independiente de Chile Vamos rompe ese hábito y por primera vez reflexiona sobre la relación entre las derechas.

    Habla con convicción de su respaldo a Evelyn Matthei y de la necesidad de “no desdibujar” el proyecto político de la centroderecha, incluso si el resultado del 16 de noviembre no les favorece.

    La jefa comunal advierte que, de no pasar su candidata al balotaje, el apoyo -ya sea a José Antonio Kast o Johannes Kaiser- no puede ser sin sentarse a conversar antes.

    ¿Cómo observa el panorama dentro de las derechas? ¿La carrera presidencial sinceró esta disputa por la hegemonía dentro del sector?

    La política es una disputa por la hegemonía de cuál proyecto político debe primar. Y entendiendo que si bien uno pertenece a un sector político, existen proyectos que tienen que ser defendidos. ¿Por qué lo planteo así? Mi gran temor, que espero que no ocurra si es que Evelyn Matthei no gana, es que Chile Vamos se transforme en un Socialismo Democrático 2.0.

    ¿En qué sentido?

    El Socialismo Democrático se unió al gobierno, se desdibujó y la candidata que lo representaba en la primaria no ganó (...). Pase lo que pase, acá hay un proyecto político que tiene vocación de mayoría, que tiene una amplia representación nacional y que, independiente de las vicisitudes de los tiempos, no debe olvidar dónde se ubica.

    Sin hablar de un resultado en específico -por ejemplo, una derrota de Matthei o un mal resultado en el Parlamento-, algunos ya advierten que podría ser el fin de la coalición.

    Tengo la convicción de que Evelyn va a ganar. Pero también tengo la convicción de que esto no es el fin. Pase lo que pase, no va a ocurrir el fin de Chile Vamos. Si bien un resultado electoral te puede generar un impacto, hay convicciones, hay principios.

    ¿Estas expresiones más nuevas del sector -como republicanos o el Partido Nacional Libertario- amenazan a la derecha tradicional?

    La derecha de Johannes Kaiser se parece más a lo que es el Frente Amplio: no hay equipos que entiendan cómo funciona el Estado, son el reflejo de la época de la polarización, donde no hay consenso, no se conversa. Y esa derecha es la que suele llamarnos “derechita cobarde”. Pero no hay nada más valiente en política que sentarse a conversar con el que piensa distinto.

    El Partido Republicano y la candidatura de José Antonio Kast han logrado penetrar más en los sectores vulnerables. ¿A qué lo atribuye?

    Penetran mejor ahora en esos sectores, pero hace un año las encuestas las lideraba Matthei. Acá yo hago el mea culpa de quienes tenemos cargos de representación: en Chile Vamos hay mucho general y poco soldado. Esa es una de las grandes debilidades.

    ¿Es una debilidad que se cristalizó en la campaña?

    Esa es una de las grandes debilidades. He visto que todos están esperando que los inviten a ser voceros, que los inviten a hacer campaña, y eso es una vergüenza. Cuando uno tiene la convicción de que hay un proyecto político que vale la pena, hay que jugársela. El actuar sobre seguro nos está pasando la cuenta frente a la ciudadanía. La gente nos está diciendo: “Cuidado, ustedes no tienen todo asegurado. ¿Por qué son una mejor alternativa que las otras derechas?”.

    ¿Ha visto deslealtad en esta campaña?

    Se ha visto. Lo que ocurrió en Arica me parece de una deslealtad brutal (...). Pero la deslealtad no está solo en los que están apoyando a otros candidatos presidenciales, sino que está en que le pediste una fotografía (a Matthei), pediste que te apoyaran y ahora que quizás no te sirve tanto, no le pides la foto, no la apoyas. Las personas se dan cuenta de eso, los actos no son inocuos.

    Si su candidata no llega a la segunda vuelta, ¿tiene que haber un gesto de unidad inmediato con el candidato que pase al balotaje?

    Quien sea que pase de la centroderecha o de la derecha, hay que sentarse a conversar al día siguiente.

    No es tan inmediato para usted.

    No. hay que sentarse a conversar. Yo no me pierdo: no quiero un país donde gobierne el comunismo, porque por mucho edulcorante que le metan a la candidata Jara, es comunista. Pero hay que digerir y plantear bien cómo se enfrenta la segunda vuelta.

    Pero habrá que tomar una postura...

    Yo voto y lo hago con convicción. Ahora bien, no regalo el voto. Exijo compromiso de aquel a quien le doy el voto (...). Por transparencia, por honestidad, por cuidar la democracia y porque no somos dueños de los votos, hay que sentarse a conversar.

    ¿Ese sentarse a conversar implica un listado de condiciones?

    Me parece que llegar tipo “este mi listado y de aquí no me muevo” no es una buena forma de negociar. Hay que sentarse con los partidos políticos, aceptar que quizás no voy a tener todo lo que quiero, pero sí no perder algo que es fundamental: lo que necesitamos los próximos cuatro años es estabilidad y volver a crecer. De ahí para adelante, cómo construimos eso, va a ser complejo..., pero entendemos que es más complejo que gane el comunismo en Chile.

    En caso de un triunfo de Kast o Kaiser, ¿estaría dispuesta a votar por alguno en segunda vuelta?

    Mi candidata es Evelyn Matthei y va a pasar a segunda vuelta. Bolivia es un ejemplo de lo que puede ocurrir. A mí no me duele la guata votar... Pero si ocurre, ¿voy a tener que tomar una decisión difícil? Sí, porque no son mis candidatos. Pero les voy a exigir lo que sé que es bueno para Chile.

    Pensando en un gobierno del sector, ¿ve posible una coalición amplia de la derecha?

    No creo. Es bueno que existan proyectos políticos distintos. Chile Vamos no puede desdibujarse, no puede bajar los brazos.

    Mencionaba el ejemplo de lo que ocurrió con los partidos de la ex Concertación.

    Chile Vamos no se puede transformar en un Socialismo Democrático 2.0. Acá hay tradición, hay un proyecto político, hay crecimiento, hay gestión demostrada. Esto no es una promesa al aire. Acá hay gestión que funciona. La (gestión) del Covid-19 es el mejor ejemplo (...). Evelyn, con el proyecto político de Chile Vamos, es sandía calada. Es irse a la segura, es poder darle tranquilidad y estabilidad al país. No más péndulos.

    ¿Existe ese centro que se ha perseguido tanto en esta campaña?

    Yo creo que existe, que es fuerte y se va a manifestar. Está un poco huérfano, porque los partidos que representaban ese centro hicieron un gobierno con el comunismo (...). Hay un voto sensato, silencioso, que va a llegar el día de la elección, con convicción, a votar por lo que es mejor para Chile, por Evelyn Matthei.

    Más sobre:LT SábadoPolíticaCatalina San MartínLas CondesChile VamosEvelyn MattheiDerechaPartido RepublicanoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique
    Chile

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana
    Tendencias

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17
    El Deportivo

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17

    A fondo con Alfred Canales: “A los 21 años tuve una arritmia maligna; me dijeron que quizás no podría volver a jugar fútbol”

    Jorge Contador, presidente de los piratas: “Todos los que trabajamos aquí somos hinchas fanáticos de Coquimbo Unido”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa

    Un Depredador con alma: “Fue un desafío lograr que la criatura siguiera siendo monstruosa”

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí
    Mundo

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Gobernador de California se consolida como el principal rival de Donald Trump

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego