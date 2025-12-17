Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

Tras una actividad con vecinos de San Miguel, la mañana de este miércoles, en compañía de la alcaldesa, Carol Bown, el presidente electo, José Antonio Kast, abordó los rumores sobre nombres que circulan como eventuales miembros del que será su gabinete.

“Los nombres, ya lo hemos señalado, a partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios”, sostuvo Kast, en diálogo con la prensa.

En esa línea, el futuro gobernante dijo entender que vayan surgiendo “especulaciones” respecto a las conversaciones que ha estado sosteniendo “con distintas personas”.

“Lo que estamos haciendo, más allá de lo que pueda parecer, está bastante más planificado de lo que algunos creen, muchas de las situaciones que hacemos es para dar señales y eso es importante”, afirmó.

Kast hizo ese planteamiento al ser consultado por la posibilidad de que José Luis Daza, con quien se reunió en Argentina, y la exsubsecretaria Paula Daza, coincidan en su equipo ministerial.

“No tengo nada más que aportarles en cuanto a los nombres, que los va a decidir en su momento el equipo con el que estoy trabajando, y la decisión final le corresponde al Presidente de la República”, precisó.

La motosierra de Milei

El futuro jefe de Estado también fue consultado por el video que compartió junto al presidente argentino, Javier Milei, con una motosierra y si esto significaba recortes de ministerios.

En este sentido Kast descartó que fuera una señal en particular y sostuvo: “Lo que tienen que ver es que yo puedo ir a El Salvador y me voy a sacar una foto delante del CECOT. Me la saqué, pero también saqué fotos delante de la biblioteca que está en la Plaza de Armas, y me encantaría traer esa biblioteca a Chile”.

En esa línea insistió: “Puedo ir a otros países y sacarme foto con lo que simboliza lo que hizo el presidente o la presidenta o primera ministro o primer ministro de ese país. ¿Vamos a hacer lo mismo acá? No. La motosierra es un emblema del Presidente Javier Milei, muy bien, ¿nosotros usamos la motosierra en nuestro presentaciones? No la usamos”.

Asimismo, aclaró que “se discute mucho si un ministerio más o un ministerio menos”.

“Vamos a analizarlo y oportunamente lo vamos a ir comunicando”, adelantó.

Vivir en La Moneda

En tanto, destacó que la idea de vivir en el palacio presidencial cuando asuma el 11 de marzo es factible.

“Lo más fácil es lo de La Moneda, ¿Qué problema tienen? ¿Quién puede tener un problema de que uno quiera ahorrarle recursos al Estado? Imagínese los problemas que le debe ahorrar a todas las personas que tienen que sufrir todos los tacos que vienen desde Rancagua, Santiago, todos los días”.

Además agregó que: “Nosotros tenemos que ayudar a solucionarle los problemas. O sea, yo le puedo decir dónde están los cuellos de botella de todas las personas. Quizás soy de los pocos que vive fuera, y ojalá hubiese vivido a lo mejor algún ministro fuera de la de la Región Metropolitana, fuera del sector céntrico o del barrio El Alto, para que ayudar a solucionar los problemas”.

“No veo cuál es la discusión que se puede generar si alguien libremente decide vivir dentro de lo que es la casa de La Moneda, y que atendamos como que fuera una casa en el sector que es nuestra casa, si eso es la casa de todos los chilenos, vamos a ocupar un rinconcito donde tenemos nuestra vida personal y familiar. Todo a su tiempo”.

Otro dardo a Maduro

Además, Kast señaló respecto de los mensajes que ha recibido del exterior que: “Si usted no quiere colaborar para que a Latinoamérica le vaya bien, a Sudamérica le vaya bien, y mejore una calidad de vida de todos nuestros compatriotas, bueno, no tengo nada más que decirle, no voy a opinar sobre lo que diga o no diga un presidente, en el caso de ese país, sobre mí, y menos lo que diga un dictador sobre lo que nosotros hacemos”.

Asimismo añadió sobre el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro que: “Alguien que haya sido capaz de hacer lo que hizo con ocho millones de personas, que abandonaron su país, y a él le conviene, por lo que vemos, porque no quiere que entre nadie de vuelta… Claro, le interesa que sean menos y le manden más remesas. Súper fácil. Por eso hemos dicho que en la medida que alguien haga algo, nosotros lo vamos respaldar, sin involucrarnos”.

Bachelet

También fue consultado sobre si apoyará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

Al respecto el Presidente electo señaló: “Yo escucho y leo todo lo que las personas señalan, y yo veré qué hago. Pero déjeme decirme que yo soy bastante autónomo junto con un equipo en las decisiones que tomamos. Yo ya hablé con la Presidenta Bachelet, le agradecí mucho el llamado que tuvo, quedamos de reunirnos, incluso le dije, diga usted dónde. Yo no tengo problema. Y analizar con ella, con nadie más lo que vamos a hacer, porque tenemos que resguardar siempre lo que es el bien para Chile”.

Además, agregó que no hay “que exponer a nadie de los chilenos, y menos a un expresidente, a que puedan haber errores”.

“Nosotros no queremos exponer, nosotros respetamos la institución de la Presidencia de la República. Yo le agradecí al Presidente Boric por la disposición que tuvo a recibirnos, a explicarnos cómo se puede hacer un traspaso republicano de la institución del estado. Yo le he pedido colaboración para que me explique cómo se maneja temas de área internacionales a alguien que sabe mucho de eso, que es el expresidente (Eduardo) Frei. ¿Qué problema había? Ninguno”, dijo.