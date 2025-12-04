VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Kast alista cierres de campaña en Santiago y Temuco

    El abanderado del Partido Republicano llegará el jueves de la próxima semana hasta la Región de La Araucanía para su último hito de campaña.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta Temuco, en la Región de La Araucanía, llegará el próximo jueves el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, para realizar su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentará a la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

    “¡Corre la voz, invita a tu familia y amigos, y hagamos de esta jornada un verdadero punto de partida para el cambio que el país necesita!“, se lee en la invitación que por estos días empezó a circular entre los republicanos. La convocatoria es a las 18 horas.

    La Araucanía ha sido una de las zonas más visitadas por Kast en la campaña. Sin ir más lejos, fue donde, hace más de dos semanas, inició su despliegue para el balotaje -cuando se reunió con víctimas del terrorismo en la región- y también la visitó en varias ocasiones previo a la primera vuelta.

    Así, no es una sorpresa que haya sido definida para el último hito de la campaña. Según fuentes del partido, si bien prefieren mantener los detalles en reserva, la idea es que el acto mantenga el relato con el que se han desplegado para el balotaje, con un candidato cercano y desplegado en terreno.

    Esto, a diferencia de la primera vuelta, donde Kast realizó un masivo cierre de campaña en el Movistar Arena, al que llegaron más de 14 mil personas y contó con las presentaciones de artistas como Américo, Zúmbale Primo y Viking’s 5. Hoy -explican- la apuesta es hacer algo más “austero”, con menor convocatoria y que no requiera el mismo nivel de producción.

    Junto con ello, eso sí, se espera que un día antes, el miércoles de la próxima semana, Kast haga su cierre de campaña en Santiago, para lo que aún se mantienen conversaciones.

    Inicialmente, en el comando se evaluó la posibilidad de realizarlo en el Estadio Bicentenario de La Florida, que cuenta con una capacidad para más de 20 mil personas, sin embargo, se terminó descartando debido a la falta de disponibilidad del recinto.

    Más allá de los cierres de campaña, esas no son las únicas actividades que le quedan a Kast antes de la segunda vuelta.

    En línea con mantener su despliegue en regiones, este viernes partirá hasta el Biobío donde el sábado a las seis de la tarde sostendrá una actividad de cierre en Concepción, mientras que el domingo llegará hasta Antofagasta.

    Respecto a su despliegue para los últimos días de campaña, este jueves en una actividad con la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil), afirmo que “han sido días intensos, he podido recorrer ya varias de las regiones del país (...). Estuve en la Región del Maule, espero este fin de semana poder estar en la Región del Biobío y Antofagasta, y posteriormente en una o dos regiones más, en un complemento que es seguir recogiendo los dolores de la ciudadanía en las distintas áreas que pareciera ser que el gobierno no ve”.

    Junto con su despliegue en terreno, el próximo martes lo tendrá completamente reservado para el último debate presidencial en Anatel. Esto, en medio de la inquietud que generó en el sector su desempeño en el cara a cara con Jara en la ARCHI.

    “Llegaremos con la misma tranquilidad, con el mismo esquema de mirar hacia al futuro, de plantear políticas públicas serias, reales, las que están reflejadas en nuestro programa y en los ejes principales”, dijo Kast al respecto.

    Chile

    Kast alista cierres de campaña en Santiago y Temuco

