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    Kast ante la ONU: “La inteligencia artificial es un desafío ético y también una cuestión geopolítica”

    "Y lo digo aquí, en esta sala, por una razón: Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre la tecnología que va a decidir este siglo, antes que todo sea resuelto por un algoritmo", remarcó el mandatario.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Presidencia

    En su discurso frente a las Naciones Unidas, el Presidente José Antonio Kast abordó la postura del gobierno frente al avance a nivel global de la inteligencia artificial.

    Esto luego de abordar también la necesidad de reformar el funcionamiento de la organización, de la cual se mostró crítico respecto a su capacidad para confrontar los desafíos actuales.

    “Mientras discutimos cómo modernizar instituciones creadas en 1945, está apareciendo la tecnología más poderosa que la humanidad haya construido, y no la está gobernando nadie. La inteligencia artificial no es solo un asunto técnico que podamos delegar en los expertos. Es un desafío ético y es también una cuestión geopolítica”, remarcó durante su alocución.

    Chile rechaza el falso dilema entre innovación y responsabilidad. No creemos que ir más rápido sea siempre ir mejor, y tampoco vamos a renunciar a las oportunidades por miedo”, enfatizó a continuación.

    Para luego, señalar que “para nuestro país la inteligencia artificial puede significar un crecimiento del 10% o el 20% de nuestra economía. Por eso elegimos un camino que llamamos ritmo responsable: avanzar tan rápido como nuestra capacidad de administrar lo que avanzamos, pueda. Regulación que habilita, no que prohíbe. Inversión en talento, en cómputo y en energía. Y evaluación rigurosa”.

    Así las cosas, concluyó sobre el tópico: “Chile quiere liderar desde el conocimiento y no desde el miedo. Y lo digo aquí, en esta sala, por una razón: Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre la tecnología que va a decidir este siglo, antes que todo sea resuelto por un algoritmo”.

    Ayer el mandatario participó en el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial convocado por el Grupo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), instancia que reunió a distintos jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe para abordar con representantes de las principales empresas tecnológicas del mundo cómo la transformación digital y la inteligencia artificial pueden traducirse en mayor productividad y desarrollo para la región.

    En esta instancia el mandatario ya había remarcado el potencial que tenía la inteligencia artificial en Chile y estableció el potencial económico entre los 36 mil y 67 mil millones de dólares anuales.

    “No necesitamos legislaciones idénticas (...) pero podemos construir estándares comunes y compatibles”, remarcó durante la instancia.

    Por otro lado, nuestro país todavía no presenta una ley que regule el funcionamiento de la inteligencia artificial. Actualmente en el Senado se encuentra en segundo trámite constitucional una iniciativa que busca regular los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en sus distintos ámbitos de aplicación.

    Para esta ley marco, en mayo pasado la ministra de Ciencia Ximena Lincolao detalló ante la Comisión de Desafíos del Futuro los seis pilares que debería traer este proyecto:

    • Gestión ágil, trazable y eficiente
    • IA, infraestructura crítica para el país
    • Transferencia tecnológica
    • Motores de innovación regionales
    • Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
    • Ciencia y tecnología abierta a todos los chilenos
    Más sobre:ONUJosé Antonio KastInteligencia artificialIACrecimientoRegulación

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