Kast anuncia su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

Fue en Coltauco, en el marco del primer ciclo de diálogos ciudadanos “Presidente Presente”, donde el Presidente José Antonio Kast anunció que realizará su primera cadena nacional el próximo miércoles, instancia en la que dará a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa corresponde a una ley miscelánea que agrupa más de 40 medidas y que, según explicó el propio Mandatario, apunta a abordar materias fiscales, institucionales y de reactivación económica.

“Yo espero el miércoles romperla. Que todos prendan la tele a las nueve, porque va a ser mi primera cadena nacional” , señaló, junto con enfatizar que el proyecto buscará “reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

En esa línea, Kast recalcó que el foco estará puesto en la recuperación económica y en la creación de puestos de trabajo, afirmando que “el empleo es lejos la mejor política pública que uno puede llevar adelante, y dignifica también a la persona”.

El proyecto ha sido comparado con la “Ley Ómnibus” impulsada por el Presidente argentino Javier Milei, debido a la diversidad de materias que aborda. Desde la oposición, en tanto, ya han surgido cuestionamientos, catalogándola como una “ley tuttifruti”.

En paralelo, el Ejecutivo ha intensificado las gestiones para afinar el contenido de la propuesta. El jueves, Kast encabezó una extensa reunión con su gabinete para revisar los últimos detalles, mientras que este viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas, en la antesala de su ingreso al Congreso.

El lunes, en tanto, llevará a cabo su segundo consejo de gabinete.