Kast defiende uso de vidrio blindado ante críticas de Jara y descarta cambio de estrategia en debate Anatel

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, defendió el uso de un vidrio blindado durante sus actividades públicas, especialmente en sus cierres de campaña.

Terminado el debate organizado por Anatal y tras agradecer a las alcaldesas que lo acompañaban -entre ellas Camila Merino, de Vitacura, y Hortensia Mora, de Calera de Tango, entre otras figuras de Chile Vamos y su esposa, María Pía Adriasola-, el abanderado respondió a la prensa, que le consultó por “inconsistencias” en su programa, entre otros ámbitos.

En el punto de prensa posterior al foro, el abanderado presidencial abordó el uso del elemento, luego de que su contendora, Jeannette Jara, acusara durante el debate que Kast se “esconde” detrás del cristal.

Durante el intercambio televisado entre Kast y Jara, el republicano respondió a los emplazamientos señalando que ha debido usarlo porque “han asesinado a candidatos presidenciales en otros países, ¿eso buscas?“, le consultó a la militante comunista.

En esa línea, en su comparecencia ante la prensa descartó creer que Jara busque que sea agredido en actos públicos y defendió el uso del cristal.

“Yo no quiero pretender decir que ella busque nada. Lo único que yo no haría es jamás es burlarme de las medidas de seguridad que puede tomar alguna persona”, señaló Kast.

En su respuesta, el republicano aseguró que ha sido agredido en múltiples ocasiones con motivo de la campaña presidencial. Así nombró episodios ocurridos en la Universidad de Tarapacá, donde sostuvo que “fui agredido por gente que es cercana a una ideología de izquierda radical” y nombró otras agresiones registradas en Arica y Temuco.

“He sido agredido en varias oportunidades, nunca he dicho nada. En la campaña anterior fuimos objeto de agresiones muy violentas. Algunas de ustedes las pudieron reportear. Esto claramente genera una tensión con el narcotráfico, con el crimen organizado, con personas intolerantes”, sostuvo.

“En esta misma campaña, en debates que hablaban del salmón, fui agredido verbalmente por personas que acompañaban la delegación de Jeannette Jara. Yo jamás me burlaría o haría algo si es que ella tomara una decisión”, planteó Kast.

A renglón seguido, planteó que la carta comunista no critica el extremar las medidas de seguridad, cuando los afectados son de su sector político.

“¿Ella se burla acaso de cuando la alcaldesa de La Pintana (Claudia Pizarro, DC) tuvo que usar chaleco antibala? Creo que nunca. ¿Y era necesario que lo usara porque habían disparado en su oficina? Sí. Por lo tanto, yo esperaría que ni un candidato, nunca, cuestione la medida de seguridad que pueda tomar otro, porque lo que no queremos es tener que lamentar que gane el crimen organizado, que gane el narcotráfico, porque sería muy fácil para ellos tomar una decisión radical", lanzó.

Kast agregó que “yo espero que nunca ocurra y, como digo siempre, yo no le tengo miedo a la gente. Jamás le he tenido miedo a la gente. He caminado por todo Chile, por todos los lugares más difíciles. Y hoy día solamente uno toma medidas de seguridad para impedir que se produzcan situaciones que todos pudiéramos tener que lamentar”.

Cabe señalar que desde en las primeras apariciones del cristal, desde Carabineros descartaron la existencia de amenazas contra Kast que ameriten el uso del vidrio antibalas.

Ley de 40 horas

Kast debió hacerse cargo de las dudas en torno a sus propuestas en materia laboral. Esto, debido a que en sus últimas intervenciones ha dicho que se analizará el efecto de la medida, versus el programa de gobierno, que plantea “suspender” la ley en el caso de las pymes.

“Nosotros lo que hemos planteado es una evaluación de muchas políticas públicas. Fuimos muy claros cuando votamos en contra al proyecto de las 40 horas porque esto fue una especie de subasta donde no había claridad cuál iba a ser el efecto”, afirmó Kast.

“El efecto lo ha señalado el Banco Central con seriedad. Hemos reconocido que es un proyecto que es una ley de la República que tiene derechos adquiridos. Eso no implica que nosotros podamos ir mejorando ciertas situaciones para inyectar más energía, por ejemplo, a la facilitación regulatoria que le afecta incluso a una panadería”, dijo Kast, ejemplificando con negocios de otros rubros.

Así, apuntó a que en su programa de gobierno se han recibido ideas de los otros comandos de campaña, por lo que hay propuestas que no se encontrarían zanjadas. Con todo, Kast evitó responder si la diferencia entre el papel y sus palabras corresponde a un error.

“Esto lo hemos ido conversando junto con (su asesor económico) Jorge Quiroz, también hemos recibido los aportes de todos los equipos económicos y de temas laborales de Evelyn Matthei, de Johannes Kaiser, de Social Cristiano y también del mundo Demócrata y Amarillos”, dijo.

“Hoy día lo que estamos haciendo es recogiendo todos los aportes que nos han hecho las distintas candidaturas. También hubo toda una discusión y hay una discusión respecto de los recortes o de los millones de dólares que tenemos que recortar. Lo más importante que aseguramos es el equilibrio fiscal. ¿Vamos a hacer las cosas que dice nuestro programa? Sí, pero integrando también todas las opiniones que nos han ido dando", sostuvo Kast.

Estrategia debate Anatel

Asimismo, a Kast se le consultó por un cambio de estrategia en la respuesta a las confrontaciones con Jeannette Jara y descartó que un debate pueda influir en el resultado del próximo domingo 14 de diciembre.

“Yo creo que la aguja de los chilenos se movió frente a los cambios que intentó hacer este gobierno y que fracasó. En septiembre del año 2021, los chilenos dijeron claramente que no querían la propuesta que estaba llevando adelante el actual gobierno. El gobierno insistió, insistió y mire dónde hemos terminado. En la peor calidad de vida de las personas, porque no hay seguridad, no hay trabajo suficiente, no hay educación de calidad, no hay atención de salud”, cuestionó al actual Ejecutivo.

“Nosotros lo que nos comprometemos, de aquí en adelante, es trabajar con responsabilidad, con respeto, incluyendo a todas las personas, todas las opiniones, pero siempre con un norte claro. Y eso es lo que estamos hoy día. Creo que fue un buen debate. No hay un cambio de estrategia. Yo he sido siempre una persona directa, tranquila, calmada”, aseguró Kast, quien planteó que se venció a las mentiras en torno a sus propuestas con ideas.