Kast destaca figura de Jaime Guzmán en foro conservador europeo y critica ideas de “ambientalismo extremo” y “feminismo ideológico”

En el marco de su gira internacional por Europa, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, participó de la VII Cumbre Transatlántica, desarrollada en Bruselas, Bélgica.

Dicha instancia, titulada “Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia”, fue organizada por el Political Network for Values (PNfV), una red internacional que agrupa a líderes y organizaciones conservadoras, la cual Kast presidió hasta 2024.

El republicano fue uno de los últimos exponentes de la jornada. En su discurso, que se extendió por 16 minutos, sostuvo: “Estamos aquí porque creemos en la libertad, en la dignidad y en el respeto por la persona humana, que siguen siendo los pilares irrenunciables de toda la civilización democrática”.

“Cuando esos pilares se debilitan no se cae solamente el sistema político en el cual varios de nosotros estamos insertos. Si esos pilares se debilitan, se debilita la familia, se silencia la conciencia, se fragmenta la sociedad, se erosiona la democracia desde dentro”, agregó.

En esa línea, señaló: “Hoy vivimos una paradoja inquietante. Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenido porque la libertad se vuelve una mera ilusión.

“Por eso defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión, es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente. Nuestra causa no es una ideología más”, aseguró.

“Ambientalismo, animalismo y feminismo”

Continuando con su alocución, el republicano afirmó: “Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. Dentro de los ismos está el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano. Está el animalismo radical, que nadie puede decir que nosotros no queremos y respetamos a los animales, pero ese animalismo radical antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano”.

“Está también el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza a la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad independiente de su origen por la fragmentación y la confrontación permanente, que es algo que vivimos en nuestras naciones y los que venimos de Sudamérica, así lo evidenciamos. Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder, el poder malentendido. No buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”, aseveró.

Siguiendo con su discurso, Kast dijo ante los presentes: “Tenemos que participar, influir, tenemos que ganar en las ideas, porque no estas ideas se defienden solas (...) si nosotros vamos dejando el vacío, si nosotros no participamos, si nosotros no influimos, hay muchos que están dispuestos a ocupar esos lugares sin complejo alguno. Llegan ahí vía democrática y no se quieren ir. Modifican las leyes, modifican todo lo que esté a su alcance para perpetuarse en el poder, y eso nosotros lo combatimos”.

Mención a Jaime Guzmán

Ya casi cerrando su discurso, el presidente electo hizo mención al fallecido exsenador y expresidente de la UDI, Jaime Guzmán, calificándolo como un defensor de la libertad.

“Si hay algo que nos enseña la historia es que cuando hombres y mujeres actúan con convicciones claras, con valentía, con serenidad y sentido común, las sociedades se levantan. Muchas veces esas sociedades están esperando a que alguien levante la voz. Y quizás puedan silenciar a algunos, pero siempre hay alguien que levanta la bandera. Así que si algún día silencian a alguno, otro levantará la bandera, defender la libertad”, sostuvo.