Kast en medio del debate de ARCHI: la expropiación en la megatoma de San Antonio “la habría hecho mucho antes”

Jeannette Jara y José Antonio Kast debaten a esta hora en el encuentro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). Tras casi 40 minutos de desarrollo, a Kast le preguntaron por la expropiación del terreno de la toma de San Antonio, que dio a conocer el martes el gobierno.

“Lo habría hecho mucho antes porque el Gobierno lo que ha realizado en esto es un acto dilatorio permanente”, comenzó diciendo el republicano. “A comienzo del proceso de este año, el señor ministro (Carlos Montes) dijo que había reunido a todas las personas, que lo iba a hacer en una especie de compra vía cooperativa. Con eso ganó seis meses para no cumplir el fallo judicial”.

“Ahora promete comprar 100 hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial. Y esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso”, prosiguió.

Kast añadió que él habría evitado que se concretara la megatoma y que las familias que ahí viven tienen que prepararse, y la autoridad debería proponer los medios de transporte para trasladar sus bienes.

Esas familias “tendrán que revisar donde ir”, y si no la autoridad debería buscar donde ubicarlos.