Kast encabeza su quinto consejo de gabinete y hace balance de sus primeros 100 días: “Han sido bastante intensos”

Pasadas las 08.30 horas de este lunes, el Presidente José Antonio Kast puso en marcha su quinto consejo de gabinete, cuando ya se cumplieron los 100 días desde el comienzo de su administración.

Como es sabido, al inicio de esa instancia, que reúne a todo su equipo ministerial -a excepción del canciller, que se encuentra en Panamá para participar de la OEA-, el Presidente entrega palabras a sus ministros que son transmitidas a la prensa. Así, a través de esa breve declaración, el Mandatario da luces de lo que se tratará este nuevo consejo.

“Son ya 100 días. 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras”, comenzó señalando el Presidente.

“Agradecerle a cada uno por el trabajo realizado, los avances en cada una de las áreas están más que claros. Los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando” continuó.

Dicho eso, aseveró: “Esta va a ser una semana de nuevo con mucha actividad en el Congreso. Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción , que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este consejo de gabinete, que es el empleo”.

“Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, necesitando todo el tema de análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades, y por eso le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”, agregó.

“También el tema económico. Como ustedes saben, las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. También tenemos un tema esta semana importante en el área de la energía, en el tema de la electricidad, que afecta a todos nuestros vecinos, y lo que también nos preocupa mucho es el tema del plan invierno, de cómo enfrentar posibles eventos climáticos relevantes”, sostuvo.

En ese sentido, resumió que “la emergencia, el empleo, economía, serán las tres materias importantes” del consejo.

Por último, el Jefe de Estado se refirió a su nueva gira internacional que se llevará a cabo la próxima semana y que incluirá a los países de Paraguay y de Uruguay.

“Algunos de los ministros han sido convocados para poder asistir. Creo que los temas que se vienen en temas de relaciones internacionales con ambos países son relevantes”, destacó el Presidente.

“Agradecer también todas las gestiones que se han realizado en temas humanitarios con Bolivia, y todos los avances que hemos tenido en temas de relaciones internacionales, mineros de interconexión con Argentina”, cerró Kast.