Kast insiste en buscar más resposables por error en cuentas de luz y compara situación con caso Monsalve: “¿No les habrán avisado antes?”

Esto, la misma jornada en que todas las bancadas de oposición se alinearon para anunciar la pronta presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow (FA).

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, volvió a arremeter este miércoles contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric por el error en el cálculo de las tarifas de la energía eléctrica, e insistió en la necesidad de que todos los funcionarios responsables -más allá del renunciado exministro de Energía, Diego Pardow- asuman su responsabilidad.

Al presentar en la ciudad de Rancagua su Plan Libertador, con las medidas que propone para la región de llegar a La Moneda, el exdiputado comparo la situación con el caso del exsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien está formalizado por presuntos delitos de abuso sexual y violación en contra de una subalterna.

Esto, en virtud de los últimos antecedentes revelados en cuanto al cobro erróneo aplicado en las tarifas eléctricas, que elevó las cuentas de luz de los hogares chilenos y que llevó a que, esta jornada, todas las bancadas de oposición se alinearan para anunciar la pronta presentación de una acusación constitucional contra Pardow (FA).

“Hoy día este gobierno ineficiente nos tenía ocultos un detalle, que habían subido las cuentas de la luz porque nadie había hecho un doble cálculo para ver si estaba bien calculada o no la cuenta de la luz”, sostuvo Kast.

Al respecto, destacó que “todavía no sabemos quiénes son los responsables de esto. Renunció el ministro (Pardow)... ¿Y solo él sabía? ¿Dónde están los otros responsables?”, se preguntó.

“¿No le habrán avisado a alguien antes? Porque con el tema de Monsalve nos dijeron lo mismo, que ‘apenas supimos, lo echamos’. Mentira, supieron mucho antes. Tanto antes que le dieron autorización para ir al sur a hablar con su familia, traerlo de vuelta en avión y después mandarlo a discutir la Ley de Presupuesto”, relevó.

“Una vergüenza. Una y otra vez el mismo gobierno, el mismo Presidente. Lamentable”, cerró Kast.

