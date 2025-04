Kast insiste en marcar distancia de Matthei y la acusa de falta de preocupación en materia migratoria previo a ser candidata

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, la mañana de este miércoles reforzó su estrategia de diferenciarse de la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei.

En diálogo con Radio Universo, el exdiputado cuestionó justamente uno de los puntos que la exalcaldesa de Providencia ha destacado de su propia figura para marcar distancia de su competidor: la experiencia.

En específico, Kast acusó a Matthei de falta de preocupación en materia migratoria previo a convertirse en presidenciable y apuntó a su gestión siendo ministra del Trabajo del fallecido exmandatario Sebastián Piñera y a su liderazgo en el sector siendo jefa comunal.

Esto, luego que en los últimos días la exsenadora endureció su postura contra la migración irregular, al señalar que, a su juicio, se deben restringir los beneficios a los extranjeros que no tienen regularizada su situación en el país.

“Yo me alegro que hoy día ella esté hablando de este tema, porque ella fue ministra del Trabajo. Ella podría haber previsto varias de estas situaciones. ¿Por qué nunca se preocupó de una visa laboral para los vecinos bolivianos que vienen a hacer funciones aquí, en gran medida agrícolas? ¿Por qué no levantó la voz siendo alcaldesa? Porque más allá de que sea alcaldesa y que alguien me pueda decir que es un cargo ejecutivo, que no tiene nada que ver, ella era una líder política. ¿Por qué no levantó las alertas?”, cuestionó Kast.

En esa misma línea, el candidato de republicanos sostuvo que Matthei “perdió una gran oportunidad cuando tuvo una relación cercana con el Presidente Sebastián Piñera, de alzar la voz”.

“Ella era una líder política del mismo sector de gobierno, pudo decirle, ‘Presidente, cerremos la frontera’. Podría haber hablado con el señor (Juan Francisco) Galli, decirle, ‘llevemos la retroexcavadora para arriba’”, remarcó.

Pero no solo eso. Además cuestionó la relación de la exalcaldesa con el exfiscal Manuel Guerra: “Ella podría haber hablado, ella tuvo ahí contratado al fiscal Manuel Guerra. Le podría haber dicho, ¿qué propones tú para perseguir a las bandas de crimen organizado en Chile? Lo contrata para temas de delincuencia. Todavía no entiendo por qué lo contrató. Pero bueno, tuvo muchas posibilidades y no aprovechó esas oportunidades”.