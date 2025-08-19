Kast lanza su campaña desde Antofagasta con duras críticas al gobierno y a Jara. Foto: Equipo de Kast

Lejos de Santiago y rodeado de banderas, camiones y junto a su esposa, María Pía Adriasola, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, l anzó este lunes en Antofagasta formalmente su campaña para llegar a La Moneda.

“Santiago no es Chile. Antofagasta también es Chile, Concepción también es Chile, Punta Arenas también es Chile”, dijo Kast al comenzar su discurso que estuvo cargado de críticas contra la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el gobierno.

“Tenemos que sacar a Chile de ese estancamiento y tenemos la convicción, la voluntad y el coraje de poder hacerlo (...). ¿Y qué tenemos al frente? ¿Qué nos ofrece la candidata del gobierno? Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, la heredera de las mentiras, la heredera de la incompetencia“, recalcó en su alocución.

En esa línea, agregó que “lo que nos ofrece es enfrentar a los delincuentes con amor, parece broma, pero Jeannette Jara dice que a los delincuentes hay que enfrentarlos con amor. También nos dice que a los inmigrantes ilegales los va a regularizar de manera masiva”.

El candidato -quien ya inscribió su candidatura en el Servicio Electoral (Servel), de forma telemática- aprovechó la ocasión para presentar su logo de campaña y eslogan “la fuerza del cambio” que lo acompañará en su tercera carrera a La Moneda, la que aseguró será “la vencida”.

Y es que en el partido no esconden que el inicio formal de la contienda electoral llega en el “mejor momento de Kast”, con el abanderando liderando las encuestas y una campaña sin traspiés importantes.

Así, desde marzo y sin mayores inconvenientes, el abanderado centró su despliegue en presentar parte de sus propuestas, tales como el Plan Implacable, el Plan Escudo Fronterizo, el Plan Barrido Total, entre otros. Y también se dedicó apuntar al gobierno y a la candidata oficialista, lo que se mantendrá de cara a la primera vuelta.

Por lo mismo, no fue una sorpresa que el exdiputado decidiera enfocar ahí su discurso.

Por ejemplo, en la instancia, Kast tampoco dudó en cuestionar a la exministra de Trabajo por las cifras de desempleo bajo su gestión en la cartera.

“También nos dice que va a trabajar por la demanda interna en la economía, que nos va a llevar a la prosperidad, pero lo único que han logrado es atender a más de un millón de desempleados, de dos millones de trabajadores informales. Es decir, lo que nos ofrecen es más pobreza para nuestros compatriotas, y nosotros estamos en contra de esa continuidad”, afirmó.

Tras ello, apuntó contra la administración del Presidente Gabriel Boric y recalcó que “han sido cuatro años que ha tenido este gobierno para demostrar su incapacidad, para demostrar el fracaso del Estado frente a las urgencias sociales de todos los chilenos”.

“Lo que hemos visto ahora es un fracaso fruto de la mediocridad, de la inoperancia, y nosotros no vamos a transar con la mediocridad. Nosotros no vamos a transar con la inoperancia. Nosotros, a todos los que se sumen a un posible gobierno que me toque encabezar, le vamos a exigir el máximo. Le vamos a exigir todo el compromiso con Chile”, aseguró.

En su discurso, el exdiputado también repasó los principales ejes de su candidatura: seguridad, economía, una agenda social y la reducción del tamaño del Estado.

De igual forma, acompañado de su equipo, algunos asesores y candidatos al Congreso, comprometió “un cambio radical para devolver la seguridad, un cambio radical para cerrar las fronteras a la inmigración ilegal (...), un cambio radical para respaldar sin complejos a nuestros carabineros, a nuestra PDI, a nuestros gendarmes, a nuestras Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, adelantó algunas medidas como la construcción de cárceles de alta seguridad, la reducción de impuestos para pymes y clase media, la reducción de déficit fiscal y el fin de las listas de espera en el sistema público de salud y la tómbola en la educación.

Por lo pronto, en el partido adelantan que ya con la candidatura inscrita, se vienen algunos ajustes importantes a la estrategia de campaña y que los próximos pasos del abanderado serían no solo mantener visitas regionales, sino también la formalización de su comando y la presentación del programa con mayor profundidad.