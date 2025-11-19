BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast o nulo: Amarillos por Chile prepara encuentro nacional para resolver qué hacer en segunda vuelta

    Tras la derrota de Evelyn Matthei, este partido quedó en una encrucijada. La noche de este jueves tendrán un debate para intentar fijar una postura institucional de cara al balotaje.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Este jueves, a las 20.00 horas, vía telemática, Amarillos por Chile vivirá el encuentro nacional más difícil de su historia como partido. La elección del pasado domingo no solo los dejó en camino a ser disueltos, al no alcanzar el mínimo de cuatro parlamentarios electos para sobrevivir, sino que también les planteó un dilema a los militantes de cara a la segunda vuelta: Jeannette Jara o José Antonio Kast.

    En ese contexto, el encuentro nacional, la máxima instancia de decisión partidaria de los amarillos, sesionará para intentar alcanzar una postura institucional frente al balotaje. La posición que adopten, reconocen en la tienda, se trata de algo simbólico a estas alturas, pues son conscientes de que pronto serán disueltos.

    Lo cierto es que, en la interna, ya hay quienes han adelantado postura. Dirigentes del partido explican que hoy están divididos en dos grupos mayormente: aquellos que se inclinan por respaldar al candidato del Partido Republicano, y otros que están por votar nulo. De momento, aseguran, nadie se ha pronunciado en favor de la carta del Partido Comunista.

    Ante las distintas posturas, cuentan desde la colectividad, una opción podría ser que el encuentro nacional resuelva dar libertad de acción a la militancia. Tomar una decisión así no es sencillo para la colectividad que se propuso recomponer el centro político. De hecho, perdió a algunos de sus más reconocidos adherentes cuando el partido optó por respaldar la candidatura de Evelyn Matthei (UDI). Entre ellos, Jorge Burgos, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez.

    Una discusión similar tuvo Demócratas, el partido encabezado por la senadora Ximena Rincón, la noche del lunes. Ellos optaron por emitir una declaración pública en que afirman: “El veredicto de la ciudadanía ha sido claro: siete de cada diez chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno. No quieren más de lo mismo. Como demócratas tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el PC”.

    Aunque apoyaron a Kast, algunos de sus dirigentes decidieron dar un paso al frente y anunciar su respaldo al republicano.

    Más sobre:Elecciones 2025Amarillos por ChilePolíticaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Que Jeannete Jara no se haga ninguna ilusión”: timonel UDI aborda apertura de carta oficialista a propuestas de Matthei

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones

    Trama bielorrusa: interceptación telefónica a Yáber revela supuesto pago de $1,7 millón a diputado republicano Cristián Araya

    Sin sollozos ni algarabía: el sobrio regreso del Senado tras las elecciones

    Vitacura destituye a funcionarios grabados teniendo relaciones sexuales en edificio municipal

    Registro de deudores de pensiones alimenticias: 7 de cada 10 personas regularizaron su situación

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    5.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Caras nuevas, menor influencia de Carmona y un diputado menos que 2021: la nueva bancada del PC en el Congreso
    Chile

    Caras nuevas, menor influencia de Carmona y un diputado menos que 2021: la nueva bancada del PC en el Congreso

    “Que Jeannete Jara no se haga ninguna ilusión”: timonel UDI aborda apertura de carta oficialista a propuestas de Matthei

    Trama bielorrusa: interceptación telefónica a Yáber revela supuesto pago de $1,7 millón a diputado republicano Cristián Araya

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones
    Negocios

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones

    Bono por hijo ha beneficiado a más de 1 millón de mujeres desde su creación y se han pagado más de US$1.700 millones

    Presupuesto: oposición advierte que gobierno deberá negociar ajuste de ingresos y gastos en el Senado antes de votar partidas

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso
    El Deportivo

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso

    ¿Se va de Uruguay?: Marcelo Bielsa convoca a conferencia de prensa en medio de los rumores de un posible adiós

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    EE.UU. y el regreso de la “Doctrina Monroe”: los focos de la ofensiva en América Latina
    Mundo

    EE.UU. y el regreso de la “Doctrina Monroe”: los focos de la ofensiva en América Latina

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?