Kast o nulo: Amarillos por Chile prepara encuentro nacional para resolver qué hacer en segunda vuelta

Este jueves, a las 20.00 horas, vía telemática, Amarillos por Chile vivirá el encuentro nacional más difícil de su historia como partido. La elección del pasado domingo no solo los dejó en camino a ser disueltos, al no alcanzar el mínimo de cuatro parlamentarios electos para sobrevivir, sino que también les planteó un dilema a los militantes de cara a la segunda vuelta: Jeannette Jara o José Antonio Kast.

En ese contexto, el encuentro nacional, la máxima instancia de decisión partidaria de los amarillos, sesionará para intentar alcanzar una postura institucional frente al balotaje. La posición que adopten, reconocen en la tienda, se trata de algo simbólico a estas alturas, pues son conscientes de que pronto serán disueltos.

Lo cierto es que, en la interna, ya hay quienes han adelantado postura. Dirigentes del partido explican que hoy están divididos en dos grupos mayormente: aquellos que se inclinan por respaldar al candidato del Partido Republicano, y otros que están por votar nulo. De momento, aseguran, nadie se ha pronunciado en favor de la carta del Partido Comunista.

Ante las distintas posturas, cuentan desde la colectividad, una opción podría ser que el encuentro nacional resuelva dar libertad de acción a la militancia. Tomar una decisión así no es sencillo para la colectividad que se propuso recomponer el centro político. De hecho, perdió a algunos de sus más reconocidos adherentes cuando el partido optó por respaldar la candidatura de Evelyn Matthei (UDI). Entre ellos, Jorge Burgos, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez.

Una discusión similar tuvo Demócratas, el partido encabezado por la senadora Ximena Rincón, la noche del lunes. Ellos optaron por emitir una declaración pública en que afirman: “El veredicto de la ciudadanía ha sido claro: siete de cada diez chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno. No quieren más de lo mismo. Como demócratas tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el PC”.

Aunque apoyaron a Kast, algunos de sus dirigentes decidieron dar un paso al frente y anunciar su respaldo al republicano.