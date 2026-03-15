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    Política

    Kast pone en marcha el “Plan Escudo Fronterizo” en Chacalluta con inicio de construcción de zanjas

    El Mandatario llegará a Arica junto a los ministros Alvarado, Steinert, Barros y Rabat, integrantes del comité de seguridad que sesionará en la zona. Durante el martes, en tanto, se dirigirá a Antofagasta.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Juan Pablo Andrews

    Este lunes en la mañana, José Antonio Kast aterrizará en la ciudad de Arica, en la Región de Arica y Parinacota, para visitar el paso de Chacalluta, donde desde hace unos días efectivos del Ejército han empezado a preparar la implementación del “Plan Escudo Fronterizo”, presentando por el Presidente durante su campaña.

    El Mandatario llegará a la zona acompañado de los ministros de su comité de seguridad: Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa) y Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Fernando Rabat (Justicia). A ellos también se sumará el jefe de Obras Públicas, Martín Arrau, autoridades locales y el comisionado para la Macrozona Norte, Alberto Soto.

    La idea, según explican desde La Moneda, es supervisar los primeros pasos del plan que empezaría este lunes con la construcción de zanjas y muros para impedir el paso de inmigrantes irregulares y reforzar el control en la frontera, una de las principales promesas de campaña de Kast.

    De hecho, el mismo 11 de marzo, tras asumir el mando, uno de los primeros pasos del jefe de Estado fue firmar una serie de decretos por la crisis migratoria. Entre ellos, el que nombraba al comisionado de la zona norte, el que aumentaba la dotación militar en la frontera y el que iniciaba con la implementación del “Escudo Fronterizo”.

    Según explicó el jefe de la cartera de Defensa durante este sábado, “los trabajos están comenzando en el sentido desplazamiento de maquinaria y las primeras pruebas para que el Presidente pueda ver en terreno la característica de las mismas y dar el visto bueno para que se continúe”.

    Y agregó: “No es la idea militarizar la frontera, sino que establecer sistemas modernos, eficientes, que permitan tener tranquilidad, que quienes entran a Chile lo hagan de acuerdo a los procedimientos”.

    Así, mientras que pasadas las 11 horas está contemplado una visita a la Base Militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas, a eso de las 15:30 el Mandatario, junto a sus ministros llegarán al complejo fronterizo Chacalluta, para revisar los trabajos en la zona.

    Es el segundo viaje de Kast desde que el pasado miércoles asumió como jefe de Estado. El sábado llegó a la Región del Biobío para anunciar el “Plan de Reconstrucción Nacional”, que, entre otras cosas, considera medidas en materia de seguridad y migratoria, como incrementar la sanción y pena al transporte de migrantes irregulares.

    El viaje de Kast a la zona norte del país será uno de los más importantes de los primeros meses de mandato. En La Moneda -afirman- se trata de un hito, considerando que el “Plan Escudo Fronterizo” fue uno de los primeros en presentarse durante la campaña.

    A las 11:30, la jornada también considera lo que será la primera sesión del comité de seguridad tras el cambio de gobierno. Se trata de una nueva instancia en la que, junto a Kast, participarán los ministros de Interior, Seguridad, Defensa y Justicia.

    La puesta en escena, explican fuentes de gobierno, es clara: mostrar a un gobierno en terreno. En ese contexto, tras su visita en Arica, el martes el Mandatario estará en Antofagasta también para sostener actividades en torno a la crisis migratoria y económica.

    El comité de seguridad ya sesionó hace unos días, pero Kast aún era presidente electo y los ministros aun no asumían.

    Zanjas, muros y más tecnología

    Desde el viernes, en la zona Chacalluta comenzó a llegar la maquinaria para empezar con la implementación del plan. En concreto, los trabajos -que empezarán este lunes y se espera se finalicen durante los primeros días de mandato- consideran la construcción de zanjas de tres metros de profundidad en la frontera, junto con muros de aproximadamente cinco metros.

    Al respecto, en entrevista con La Tercera, el ministro del Interior explicó que “se trata de acciones de contramovilidad en las zonas más críticas de pasos ilegales del extremo norte, que están plenamente identificadas. Estimo que tendrán una extensión del orden de 500 kilómetros, en distintos tramos. El Presidente le dio instrucciones al Ejército para desarrollar un plan de acción en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas”.

    La idea es que con Kast y sus ministros presentes se empiecen las primeras excavaciones, la que se debería extender por 600 metros, entre los hitos 1 y 15 de la frontera con Perú.

    Esa, en todo caso, no es la única medida que está considerada. En paralelo, también se busca reforzar la implementación de tecnología para el control fronterizo, por lo que junto a las zanjas y muros, se consideran también vallas con sensores de movimiento, vigilancia a través de drones, torres de control, junto con el incremento de la dotación de carabineros y efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados.

    Más sobre:José Antonio KastAricaFronteraInmigraciónChacallutaLa Moneda

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