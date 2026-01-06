SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast presentó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda a los gremios empresariales

    El economista de 63 años acompañó al presidente electo a la reunión donde participaron los representantes de las principales sectores productivos.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Esta mañana el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El objetivo de esta instancia era recibir las distintas inquietudes de las ramas empresariales que integran la CPC.

    Pero antes de comenzar a escuchar las demandas de cada uno de los sectores: Agricultura, Construcción, Minería, Banca, Comercio e Industrial, el presidente electo les confirmó que Jorge Antonio Quiroz Castro (63 años) y que en abril próximo cumplirá 64 años, será el futuro ministro de Hacienda.

    Quiroz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Duke en Estados Unidos; ha sido consultor por casi 30 años, ha realizado (calculó en julio) unos 1.500 informes y su conocimiento de esa gran variedad de industrias y sectores sería una fortaleza. No obstante, también es fuente de potenciales conflictos de interés.

    En la carrera subterránea por Hacienda, Quiroz sumó el apoyo público de otros economistas, entre ellos, el exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien dijo que “el Ministerio de Hacienda quedaría en muy buenas manos con Jorge Quiroz”; y el académico de la Universidad del Desarrollo Klaus Schmidt-Hebbel: “Yo no tengo muchas dudas de que Jorge Quiroz va a ser el siguiente ministro de Hacienda de nuestro país”.

    “Si llega a ser ministro de Hacienda, vamos a estar en buenas manos”, opinó Sebastián Edwards.

    Con esta decisión, queda en el camino la opción de que José Luis Daza deje Argentina para asumir un cargo en el gabinete.

    Los temas de la reunión

    Luego de esa presentación, los gremios empresariales le presentaron sus inquietudes. Cada rama tuvo su tiempo para poder enfatizar en las problemáticas que tiene.

    Al término del encuentro, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, expresó que “fue una oportunidad para poder dialogar respecto de las medidas que creemos más urgentes para poder sacar adelante un crecimiento económico mayor. Eso genera bienestar, oportunidades y empleo para toda la ciudadanía”.

    De esta forma, las expectativas de la CPC son que el gobierno del presidente electo Kast pueda dar respuesta a estas prioridades planteadas por el gran empresariado en un plazo breve. “Para poder generar este necesario incentivo a la inversión, a la creación de más empleo y al progreso social y económico de nuestro país”, dijo.

    Más sobre:Jorque Quiroz

