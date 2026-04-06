Kast reafirma su apoyo a Trinidad Steinert previo a asistencia del director general de la PDI a la Cámara de Diputados
La ministra de Seguridad ha recibido críticas tanto en el oficialismo como en la oposición por la situación que llevó a la salida de Consuelo Peña como jefa de Inteligencia. Se espera que se puedan conocer más antecedentes tras la presentación de Cerna a la Comisión de Seguridad.
Un nuevo respaldo le entregó el Presidente José Antonio Kast a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, previo a la asistencia del director general de la PDI, Eduardo Cerna, a la Cámara de Diputados para entregar más antecedentes sobre la salida de la jefa de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
Se espera que Cerna asista alrededor de las 15:00 horas a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, para abordar durante la instancia los detalles detrás de esta determinación.
Lo anterior ocurrió tras el encuentro bilateral entre el mandatario y su par argentino Javier Milei. Steinert también formó parte de la comitiva que acompañó a Kast durante la visita a la nación trasandina.
“Yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo“, señaló Kast durante un punto de prensa.
Por otro lado, también respaldó la asistencia de Cerna a la Cámara, particularmente a la Comisión de Seguridad, aludiendo a las atribuciones que posee el Poder Legislativo.
“Estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI, y estoy muy tranquilo del trabajo que se está haciendo en temas de seguridad con las policías y próximamente, en los próximos meses y años, también con Gendarmería de Chile”, explicó.
Además de lo anterior, Kast también señaló que durante las próximas semanas compartirán cifras respecto a los crímenes que han ocurrido en Chile.
“Tenemos cifras complejas después de un periodo donde la autoridad política no le dio el respaldo suficiente a las instituciones policiales como para enfrentar este flagelo, y eso va a ir cambiando. Vamos a ir transparentando en las próximas semanas cada una de las cifras para que semana a semana toda la ciudadanía tenga claro cómo avanzamos o si en algún momento retrocedemos. Pero nuestra línea de trabajo es muy clara y vamos a seguir adelante aplicando todo el rigor de la ley”, concluyó Kast.
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