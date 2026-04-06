Kast reafirma su apoyo a Trinidad Steinert previo a asistencia del director general de la PDI a la Cámara de Diputados

Un nuevo respaldo le entregó el Presidente José Antonio Kast a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, previo a la asistencia del director general de la PDI, Eduardo Cerna, a la Cámara de Diputados para entregar más antecedentes sobre la salida de la jefa de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.

Se espera que Cerna asista alrededor de las 15:00 horas a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, para abordar durante la instancia los detalles detrás de esta determinación.

Lo anterior ocurrió tras el encuentro bilateral entre el mandatario y su par argentino Javier Milei. Steinert también formó parte de la comitiva que acompañó a Kast durante la visita a la nación trasandina.

“ Yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo“, señaló Kast durante un punto de prensa.

Por otro lado, también respaldó la asistencia de Cerna a la Cámara, particularmente a la Comisión de Seguridad, aludiendo a las atribuciones que posee el Poder Legislativo.

“Estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI, y estoy muy tranquilo del trabajo que se está haciendo en temas de seguridad con las policías y próximamente, en los próximos meses y años, también con Gendarmería de Chile”, explicó.

Además de lo anterior, Kast también señaló que durante las próximas semanas compartirán cifras respecto a los crímenes que han ocurrido en Chile.

“Tenemos cifras complejas después de un periodo donde la autoridad política no le dio el respaldo suficiente a las instituciones policiales como para enfrentar este flagelo, y eso va a ir cambiando. Vamos a ir transparentando en las próximas semanas cada una de las cifras para que semana a semana toda la ciudadanía tenga claro cómo avanzamos o si en algún momento retrocedemos. Pero nuestra línea de trabajo es muy clara y vamos a seguir adelante aplicando todo el rigor de la ley”, concluyó Kast.