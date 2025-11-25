Kast se reúne con Frei a días de la segunda vuelta

Santiago, 16 de Noviembre de 2025. El Candidato Jose Antonio Kast realiza su discurso luego de pasar a segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025 Diego Martin /Aton Chile

Tan solo unas horas antes de reunirse con la familia Piñera-Morel, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó hasta el domicilio del expresidente Eduardo Frei, para sostener un encuentro a solo 19 días de la segunda vuelta, donde enfrentará a la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

En la cita -que se dio bajo total reserva- abordaron los distintos desafíos para el país, según consignó La Segunda.

Aunque hasta el momento Frei no ha dado su apoyo para el balotaje, en republicanos no esconden que se trata de una señal importante, sobre todo considerando que el histórico militante de la DC se ha mostrado crítico de la exministra del Trabajo.

Después de que en agosto su partido proclamara a la candidata comunista, apuntó a que “este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he pertenecido toda mi vida”.

La postura de Frei ha generado malestar en la DC, debido a que la colectividad institucionalmente apoya a Jara. Por lo mismo, la cita con Kast genera malestar en la colectividad.

Tras conocerse el encuentro, el exmandatario emitió un comunicado en el que si bien, evitó entregar su respaldo explícito a Kast, afirmó que se trató de “una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

En ese sentido, agregó que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

Así, apuntó a que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.