SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    El presidente electo comenzó a delinear la arquitectura interna de La Moneda. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (Partido Republicano), integrará la tradicional instancia, en un esquema que recuerda la fórmula aplicada por Sebastián Piñera en su segundo mandato.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    A nueve días del cambio de mando y de la instalación en La Moneda, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) ya se adoptan algunas determinaciones. José Antonio Kast comenzó a cerrar las últimas piezas de la arquitectura interna con que pretende ordenar su administración. Y una de esas definiciones apunta al corazón de La Moneda: el comité político.

    Según transmiten en el entorno del futuro mandatario, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, será parte de esa instancia. Militante del Partido Republicano y una de las figuras de confianza del presidente electo, su incorporación no es solo un gesto político hacia su colectividad, sino también una señal sobre el peso que tendrá el área social en la instalación del gobierno.

    La decisión no es inédita. El diseño replica, en parte, la estructura que adoptó Sebastián Piñera en su segundo mandato, cuando incorporó a Alfredo Moreno -su primer titular de Desarrollo Social- al comité político. En ese periodo, el exmandatario buscó reforzar la coordinación entre el área política y las prioridades sociales.

    En el caso de Kast, el movimiento se produce en un momento en que el equipo entrante aún ajusta el engranaje de su funcionamiento interno. No todas las piezas están cerradas y una de las incógnitas que se mantiene es si el Ministerio de Seguridad -cuya creación fue aprobada durante la actual administración- tendrá asiento permanente en el comité político en la administración Kast.

    Independiente de la definición que se adopte, hasta ahora, Seguridad cuenta con un espacio específico de coordinación, donde habrá un comité de seguridad integrado por otras carteras y cuya primera cita fue este lunes. La fórmula buscaría evitar la sobrecarga de la instancia central de coordinación, pero al mismo tiempo garantizar que el tema -que fue eje de la campaña- tenga un canal directo con el Presidente.

    La opción de establecer una mesa que esté solamente focalizada en la materia se venía evaluando desde la campaña presidencial.

    Esto, con el objetivo de no solo generar un espacio formal en el que se pudieran discutir las distintas medidas del Ejecutivo -en temas como migración, sistema penitenciario, crimen organizado, entre otros-, sino también que permitiera reforzar el relato de emergencia que marcará fuertemente los primeros meses de gobierno.

    Así, ese diseño comenzó a materializarse este lunes.

    A las 8.30 horas de este lunes se realizó el primer comité de seguridad encabezado por Kast. A la cita asistieron los futuros ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

    Desde la OPE señalan que la instancia se repetirá todos los lunes. Así, el próximo 9 de marzo las futuras autoridades volverán a reunirse en la misma sede y, una vez iniciado el gobierno, el 16 de marzo el encuentro se trasladará al Palacio de La Moneda.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastDesarrollo SocialComité PolíticoMaría Jesus Wulf

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    “No es que la gente ande histérica, pero hay susto”: chilenos describen el clima de tensión bajo el fuego en Medio Oriente

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Lo más leído

    1.
    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    2.
    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    3.
    Articulación pos 11-M, Medio Oriente y visita de Kast a EE.UU.: las preocupaciones del oficialismo para el comité ampliado

    Articulación pos 11-M, Medio Oriente y visita de Kast a EE.UU.: las preocupaciones del oficialismo para el comité ampliado

    4.
    Mara Sedini apunta contra el gobierno tras conflicto en Medio Oriente: “No tiene postura”

    Mara Sedini apunta contra el gobierno tras conflicto en Medio Oriente: “No tiene postura”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers