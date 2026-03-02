Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

A nueve días del cambio de mando y de la instalación en La Moneda, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) ya se adoptan algunas determinaciones. José Antonio Kast comenzó a cerrar las últimas piezas de la arquitectura interna con que pretende ordenar su administración. Y una de esas definiciones apunta al corazón de La Moneda: el comité político.

Según transmiten en el entorno del futuro mandatario, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, será parte de esa instancia. Militante del Partido Republicano y una de las figuras de confianza del presidente electo, su incorporación no es solo un gesto político hacia su colectividad, sino también una señal sobre el peso que tendrá el área social en la instalación del gobierno.

La decisión no es inédita. El diseño replica, en parte, la estructura que adoptó Sebastián Piñera en su segundo mandato, cuando incorporó a Alfredo Moreno -su primer titular de Desarrollo Social- al comité político. En ese periodo, el exmandatario buscó reforzar la coordinación entre el área política y las prioridades sociales.

En el caso de Kast, el movimiento se produce en un momento en que el equipo entrante aún ajusta el engranaje de su funcionamiento interno. No todas las piezas están cerradas y una de las incógnitas que se mantiene es si el Ministerio de Seguridad -cuya creación fue aprobada durante la actual administración- tendrá asiento permanente en el comité político en la administración Kast.

Independiente de la definición que se adopte, hasta ahora, Seguridad cuenta con un espacio específico de coordinación, donde habrá un comité de seguridad integrado por otras carteras y cuya primera cita fue este lunes. La fórmula buscaría evitar la sobrecarga de la instancia central de coordinación, pero al mismo tiempo garantizar que el tema -que fue eje de la campaña- tenga un canal directo con el Presidente .

La opción de establecer una mesa que esté solamente focalizada en la materia se venía evaluando desde la campaña presidencial.

Esto, con el objetivo de no solo generar un espacio formal en el que se pudieran discutir las distintas medidas del Ejecutivo -en temas como migración, sistema penitenciario, crimen organizado, entre otros-, sino también que permitiera reforzar el relato de emergencia que marcará fuertemente los primeros meses de gobierno.

Así, ese diseño comenzó a materializarse este lunes.

A las 8.30 horas de este lunes se realizó el primer comité de seguridad encabezado por Kast. A la cita asistieron los futuros ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

Desde la OPE señalan que la instancia se repetirá todos los lunes. Así, el próximo 9 de marzo las futuras autoridades volverán a reunirse en la misma sede y, una vez iniciado el gobierno, el 16 de marzo el encuentro se trasladará al Palacio de La Moneda.