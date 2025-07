Kast versus Jara y la apuesta de Matthei por desacoplarse de la “pelea chica”: el encendido primer debate presidencial

“No se preocupen: en mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo, por siaca…”.

Entre risas y aplausos de los asistentes, así terminó su exposición de apertura la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC), en el Salmón Summit (organizado por SalmonChile). Tras ganar la primaria, el foro presidencial de este martes -en el Teatro del Lago en Frutillar- fue su primer apronte con el gran empresariado y con sus dos contendores más competitivos: José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Los tres solo se estrecharon las manos para saludarse y despedirse, pero no hubo mayores intercambios más allá de la instancia. Por sorteo, la exministra del Trabajo fue quien abrió los fuegos y en su alocución no evitó entrar en disputa con Kast, un round que se mantuvo durante todo el debate. Criticó -en alusión directa al candidato republicano- a quienes les gusta presentar planes “con nombres”.

“Las políticas no se hacen a través de TikTok (...). Se hacen con diálogo, conversando con aquellos que no piensan como nosotros”, remató.

Consciente de que este le era un público esquivo, la apuesta de Jara era dar certezas al mundo empresarial. Y la evaluación más íntima es que dicho objetivo se cumplió. Por ejemplo, enfatizó que en un eventual gobierno tendrá apertura para revisar la permisología.

“He dicho claramente que no me interesa decir cosas que no pienso (…). Hay muchos permisos que se superponen unos a otros, un crecimiento inorgánico de permisos”, manifestó. De todas formas, puso un límite de base: lo que no está en discusión es retroceder en estándares medioambientales.

“Tengo sumamente claro el rol del sector privado en esto, en materia de permisos tenemos que hacer esfuerzos. Pero esos esfuerzos también tienen que ir orientados a mejorar la vida de todas las personas, en mejorar las condiciones salariales. Algunos han criticado mi propuesta del salario vital (...). Pero no hay nada más peligroso que una persona con el sueldo que gana no pueda llegar a fin de mes”, sostuvo.

Luego fue el turno de José Antonio Kast. El líder republicano optó por partir con guiño a la contingencia: pidió un minuto de silencio por la menor de edad asesinada en La Granja, a lo que el público y las candidatas lo siguieron.

Su discurso -afinado con el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa; y su principal asesor, Cristián Valenzuela- hizo una analogía con los salmones, en nadar “contra la corriente”. “En un Chile que parece arrastrado por una corriente del miedo, del desgobierno y de la mediocridad, hay quienes aun creemos que vale la pena resistir”, aseveró.

El candidato no dejó de tocar el punto de seguridad. A diferencia de su llegada al debate -donde fue increpado por personas que lo esperaban en el lugar, entre ellos, varios adherentes que minutos antes habían recibido a Jara- fue aplaudida su intervención cuando señaló que “vamos a aplicar toda la fuerza de la ley, sin complejos. ¡Chile volverá a ser un país para trabajar en paz, para caminar tranquilos!”.

De paso, replicó que sus propuestas “no son eslóganes”, respondiéndole la primera interpelación a Jeannette Jara.

El turno final fue el de Evelyn Matthei. Durante la noche del lunes, en Puerto Varas, en compañía del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight (RN), y de su equipo de colaboradores más estrecho -entre ellos su jefe de campaña, Diego Paulsen; su jefa de gabinete, Carol Vargas; su jefe de comunicaciones, Cristián Torres y su jefe programático, Juan Luis Ossa- ultimó los detalles de una presentación respecto a la industria del salmón, la que fue proyectada durante su alocución.

A diferencia de sus pares, pidió no ocupar el podio. Su alocución la hizo en el mismo escenario, usando el espacio disponible, lo que obligó a que Jara y Kast movieran sus sillas para no interferir con el apoyo visual de la candidata.

Con un discurso de corte muy técnico, propuso un “nuevo trato” al empresariado y pescadores artesanales del salmón. “Es el cobre de las regiones australes”, enfatizó.

Aplaudida en varios pasajes, solo arremetió contra Jara cuando habló de la pérdida de empleos en la industria. “No escuché a la ministra del Trabajo protestando por la protección de empleos”, remató.

En dos ocasiones, Matthei evitó usar su espacio de réplica contra alguno de los candidatos. Y es que -aseguran en su equipo- estuvo pensado que fuera así. Derechamente, tuvo un rol menos activo en el primer foro entre candidatos. “Basta de diagnósticos fatalistas y peleas chicas. Con esfuerzo y haciendo las cosas bien, vamos a sacar a Chile adelante”, escribió Matthei, horas más tarde, en su Instagram, a modo de balance.

Su participación estuvo orientada en mostrar “solidez programática” y apuntó a diferenciarse de los extremos que, a su juicio, están encarnados en el candidato republicano y la abanderada comunista.

Eso lo hizo patente en el cierre del debate, en uno de los pocos puntos políticos que realizó a lo largo del foro. “Ambos candidatos tuvieron a su cargo procesos constitucionales que nos podrían haber unido y ambos fallaron” , dijo en alusión a las mayorías que predominaron en los dos órganos que buscaban modificar la Carta Magna.

Y agregó: “Es muy fácil hacer planes. Lo difícil es hacer que las cosas pasen”.

Quizás, el punto más controvertido de la candidata de Chile Vamos fue cuando llamó al gremio a usar “la fuerza” para imponer cambios en materias de permisos. La moderadora, la periodista María Elena Dressel, le preguntó a qué “fuerza” se refería. “La fuerza de hacer las cosas bien”, respondió.

A la salida, precisó que “es una fuerza que es evidente que tienen que ejercer. Acá no es posible que tres regiones estén frenadas por la indiferencia e ineficacia del gobierno y autoridades. Es una fuerza pacífica”.

El punto más álgido se dio en las réplicas. De hecho, fue el momento que más entusiasmó a la candidata del PC, quien manifestó que “se está poniendo bueno esto”, entre risas del público y de los propios candidatos.

“¿Cuáles son tus medidas para el crecimiento económico? He escuchado solo medidas en relación al Estado. ¿Ninguna medida para el sector productivo?“, le espetó Jara al abanderado republicano.

“¡La principal medida es dejarlos trabajar! (...). Impedir que el ministerio que tú dirigías les haga más difícil la pega a las personas", replicó Kast entre aplausos.

También hubo duros cuestionamientos de Kast a las cifras de desempleo durante el período de Jara al mando del Ministerio del Trabajo. Cuando la militante PC le recordó que Evelyn Matthei también se había desempeñado en el mismo cargo, Kast hizo un guiño a la militante UDI señalando que en su período no había caído el empleo a ese nivel. Que al revés, Matthei había aumentado el empleo.

No fue el único gesto entre los candidatos de derecha: el republicano, en más de una ocasión a lo largo de la instancia, sinceró estar de acuerdo con algunas de las propuestas de Matthei en salmonicultura y crecimiento económico.

Al cierre, y en el mismo orden de las exposiciones iniciales, Jara aseguró que su principal eje de un eventual gobierno será la seguridad pública, lo que se manifestó en algunos abucheos de incredulidad entre los presentes.

Por eso mismo, Kast, en su discurso final, disparó contra la candidata oficialista. “Valoro que la exministra hoy hable de Carabineros, porque para el estallido hablaba de ‘los pacos’ (…), con una polera del Perro Matapacos. La felicito”, selló.

Al final del encuentro, el republicano abordó el incidente con adherentes de Jara a su llegada: “Refleja la característica de un sector, yo no digo de la candidata, pero de un sector que la apoya. Del mismo sector que colaboró con la destrucción de nuestra patria en el estallido”.

Jara, en tanto, hizo un llamado a que no lo vuelvan a hacer.