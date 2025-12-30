SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La advertencia de Kaiser a presidenta del FA tras críticas ante su posible aterrizaje en gobierno de Kast

    El diputado y líder del PNL acusó que los dichos de Constanza Martínez son propios de la "violencia de gente que ha respaldado todo tipo de delitos, incluido violaciones".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Johannes Kaiser, líder del PNL. Foto: Diego Martin /Aton Chile. Diego Martin

    “En primer lugar, que tengan cuidado con los insultos. Yo tengo la mala costumbre de querellarme contra injurias y calumnias con publicidad”.

    Esta fue la advertencia que hizo el diputado, líder del Partido Nacional Libertario (PNL) y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, a la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez.

    Esto, luego de las declaraciones que entregó este martes la timonel oficialista en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, en que lanzó duras críticas por el posible aterrizaje del libertario en el gobierno de José Antonio Kast.

    “Me sorprende que eso se pueda traducir en un ministerio, en una política pública, en un proyecto de ley, o sea, si dejamos que Kaiser sea el ministro de Salud, no hay vacuna; si es ministro de Medio Ambiente, no hay crisis climática y ahora mismo se está quemando Santiago; si lo dejamos de ministro de Educación quiere eliminar la educación sexual integral”, dijo.

    Y luego agregó: “Entonces yo creo que sí es preocupante y no podemos naturalizar que hoy día estamos discutiendo con gente que no se basa en la ciencia y a ratos tenemos que tener una discusión en la que hay un científico y por otro lado un charlatán y esas personas están tomando decisiones respecto a nuestros derechos sexuales reproductivos, respecto a como planteamos políticas públicas sobre la salud, sobre la educación. Entonces, sí me preocupa y sí tenemos que decirles como son: terraplanistas”.

    Kaiser, en tanto, respondió más tarde desde el centro de operaciones del presidente electo, hasta donde acudió en esta jornada para sostener una reunión sobre las exigencias de su colectividad para entrar a la futura administración.

    “A mí no me parece. Yo no he tratado a esa persona de manera que tenga el derecho a calificarme de esa manera”, retrucó el diputado.

    A eso añadió que “la violencia propia de gente que ha respaldado todo tipo de delitos, incluido violaciones, no es algo que a nosotros nos parezca que podamos o debamos tolerar. Que tenga un poco más de decencia, no le haría mal”.

