La advertencia de Pepe Mujica a Gabriel Boric: “Abandonamos demasiado la calle y sobre todo no le dimos la importancia que tiene al interior del país”

Por casi 30 minutos se extendió este sábado una conversación por videoconferencia entre el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, instancia que se llevó a cabo este sábado y en la cual se abordaron los desafíos de la izquierda, la velocidad de los cambios, migración, crisis climática y los aprendizajes del exmandatario.

El parlamentario magallánico inició el diálogo agradeciendo un registro audiovisual que Mujica le envió en julio, luego de haber vencido en la primaria de Apruebo Dignidad, indicándole que “a todos acá nos ha servido esa reflexión que mandaste, de caminar pasito a pasito para no desbarrancarse [...], a veces cuesta ver que para poder llegar a los puertos que queremos, a veces ir más rápido atenta contra la posibilidad de llegar”.

En ese contexto, la otrora autoridad uruguaya compartió una reflexión en torno a la unidad de la “izquierda”, sosteniendo que “el conservar la unidad no quiere decir que tengamos coincidencia absoluta, quiere decir que tenemos capacidad de negociar y sacar términos medios. Andamos más lento, pero duramos más en el tiempo”.

“Los pueblos no apuestan a los testimonios, apuestan a cosas que les puedan incidir para cambiar la realidad. Y si nosotros somos un conjunto de fracciones testimoniales en realidad no logramos pesar en el curso real de los acontecimientos ni en el devenir de carácter político. Seguramente que la transacción para mantener la unidad te quita velocidad y profundidad como algunos quieren, pero ganas perdurabilidad en el tiempo”, recalcó.

“Pepe” añadió además que este proceso es una “batalla de largo plazo, intergeneracional, y hay que cultivar y crear una mística para los que vienen atrás de nosotros. Che Guevara puede haber alguno, pero no hay una multitud de Che Guevara y si no tenemos multitud, no pesamos (...). Si no juntamos fuerza, no pesamos, hermano”.

En cuanto al rol del Estado, el exmandatario precisó que “eso de no construir bienes públicos tiende a polarizar la riqueza en una forma intolerable en la sociedad, y los números en la economía pueden andar muy lindos, pero la gente vive mal. ¿Por qué? Porque le piden al mercado que solucione cosas que el mercado no está hecho para solucionarlas (...). Pero hay que construir bienes públicos para mitigar la cola que se nos va formando y ese papel lo tiene que cumplir el Estado”.

La advertencia de Mujica

A su vez, Mujica compartió su aprendizaje sobre por qué perdieron la última elección, advirtiendo a Boric que “el gobierno nos chupó la fuerza política (...) abandonamos demasiado la calle y sobre todo no le dimos la importancia que tiene al interior del país. No la ganaron ellos, la perdimos nosotros”.

Por su parte, el aspirante al sillón presidencial destacó que en la campaña están recorriendo Chile y “viajando a los lugares más rurales”. “Se ha ido sumando cada vez más gente y cada vez más diversa (…) Yo no creo que el mundo ni un país se pueda cambiar de la noche a la mañana, ni que nosotros, podamos ni queremos borrar con todo lo que se hizo antes, sino que nos interesa cambiar la dirección para avanzar hacia un país más justo, más igualitario, más digno, más verde, más feminista, y eso se hace paso a paso”.

Abordando la crisis migratoria, Pepe Mujica enfatizó que “tenemos que crear una hermandad federal para tratar de pesar algo en el mundo que se nos viene encima”.

Finalmente, referido a la crisis climática puntualizó que “tendremos que revisar nuestra civilización”, porque “el planeta no lo resiste. Si no cambiamos la cultura, no cambia un carajo. Ahora, esas cosas las tenemos que enfrentar unidos, con acuerdos, como el fenómeno de la inmigración, como el fenómeno del carbono, del cambio climático”.