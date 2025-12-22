SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La arremetida mediática de Carmona y el silencio de Jara

    Carmona calificó el resultado de la segunda vuelta presidencial como “una derrota político y electoral contundente”, e hizo un contrapunto con el buen resultado obtenido por la colectividad en las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre.

    Juan Andrés Quezada 
    Juan Andrés Quezada
    Lautaro Carmona y Jeannette Jara, en una foto durante la campaña presidencial.

    Como era esperable, la tregua entre Jeanette Jara y la directiva de su partido, liderada por Lautaro Carmona, terminó tras el balotaje del pasado domingo 14 de diciembre.

    En entrevista con el diario El Siglo, Carmona calificó el resultado de la segunda vuelta presidencial como “una derrota político y electoral contundente”, e hizo un contrapunto con el buen resultado obtenido por la colectividad en las elecciones parlamentarias (la colectividad obtuvo 11 diputados y una senadora en las elecciones del domingo el 16 de noviembre).

    “Lo peor que podría pasar es desentenderse (de lo sucedido en el balotaje), e imaginar que esto fue un lapsus secundario o que quienes respaldaron la propuesta de (José Antonio) Kast son ignorantes y no saben nada”, dijo el timonel comunista, señalando que hay que analizar muy bien por qué la propuesta del líder de la oposición obtuvo un respaldo tan alto.

    El día anterior, Carmona subrayó en una entrevista en El Mercurio, que la dirigencia del PC estuvo detrás de Jara -programa y estrategia- en su campaña y triunfo en las elecciones primarias, pero que, en la primera y segunda vuelta, ellos dieron un paso al lado para ceder espacio al resto de las colectividades que apoyaron a la exministra del Trabajo.

    “Ni la conducción del comando fue del Partido Comunista, ni el programa fue del Partido Comunista. El Partido Comunista llegó, con su identidad, a la primaria”, dijo.

    Juan Andrés Lagos vuelve a la primera línea

    El sábado, el pleno del comité central analizó el escenario poselecciones, pero no entró en los factores que llevaron a la derrota de Jara, como se había acordado previamente por ambas facciones de la colectividad.

    Jara no asistió al encuentro, ya que decidió tomarse un descanso, tras un año de tres campañas muy cuesta arriba. Sí asistieron cercanos a ella, como el diputado electo Marcos Barraza, quien veló por una resolución que reconociera el esfuerzo de la candidata.

    Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el timonel del PC, Carmona -acompañado de la secretaria general, Bárbara Figueroa, y el integrante del comité político, Juan Andrés Lagos- entregó las conclusiones de la máxima instancia partidaria.

    En primer lugar, señaló que existe una valoración al rol “destacadísimo” de Jara, precisando inmediatamente que fue la candidata “de una coalición que era superior al Partido Comunista”.

    Luego, agregó que “no hay un solo factor” que haya originado la derrota en segunda vuelta. Las causas son “multifactoriales”.

    “Hay un debate abierto desde la base partidaria hasta el nivel nacional. Sacar conclusiones qué cosas podemos haber hecho mejor para haber impedido el triunfo de la derecha y haber conquistado nosotros un triunfo y la conducción de un nuevo gobierno”, sostuvo.

    El dirigente abordó las proyecciones del partido frente al nuevo escenario político y dijo que los “obliga a mejorar nuestra capacidad comunicacional” y elaborar una plataforma para que el gobierno de Kast “no tenga ninguna posibilidad por su propio ejercicio de vivir una proyección más allá de los cuatro años”.

