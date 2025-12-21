Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

La mañana de este domingo, el Partido Comunista hizo entrega oficial de las resoluciones emanadas del X Pleno de su Comité Central, instancia en la que se abordó el escenario político nacional, el análisis post elecciones y las proyecciones políticas de la colectividad para el periodo que se aproxima.

Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el timonel del PC, Lautaro Carmona, emitió un extenso discurso de la reflexión realizada por el partido. A su lado estaba la secretaria general de esa tienda, Bárbara Figueroa, y el integrante del comité político, Juan Andrés Lagos.

En primer lugar, Carmona señaló que existe una valoración al rol “destacadísimo” de la exabanderada presidencial Jeannette Jara como candidata “de una coalición que era superior al Partido Comunista”.

Tras el reconocimiento a la exministra del Trabajo, quien se excusó y no participó de la instancia, Carmona trasladó el discurso al fracaso de la izquierda en el balotaje del 14 de diciembre, del que José Antonio Kast (republicano) salió victorioso.

“Sufrimos una dura derrota político-electoral y esta derrota debe permitirnos corregir, obtener enseñanzas, tratar de saber dónde estaban las causas más determinantes que explican esta situación (...) tenemos también que asumir el triunfo con una tremenda votación del candidato de la ultraderecha, el candidato del Partido Republicano, el candidato José Antonio Kast y eso lo tenemos asumido, no pretendemos ni relativizar, ni eludir, ni evadir que el dato duro está ahí” , dijo.

“Esto marca la política nacional, y desde el Partido Comunista queremos afinar con las otras fuerzas políticas, cuáles propuestas vinculadas a temas de justicia social deberán ser las banderas que empatarán con nuestra posición frente a este tema”, continuó.

“Ahí hay un gran tema, elaborar una propuesta que represente bien la mirada nuestra, quisiéramos incluso compartir un documento al pueblo de Chile, cosa que tenemos que conversar con las otras fuerzas políticas para que sea lo más amplia y no sólo vinculada al Partido Comunista”, acotó.

¿Qué originó la derrota?

Según explicó Carmona, para el PC “no hay un solo factor” que haya originado la derrota en segunda vuelta. Las causas son “multifactoriales”.

“En el primer factor no vamos a eludir nuestra mirada con sentido crítico y autocrítico de qué cosas pudo haber hecho mejor nuestra fuerza propia, el Partido Comunista, respecto a su aporte a la campaña. Y ahí hay un debate abierto desde la base partidaria hasta el nivel nacional y a la inversa también. Sacar conclusiones qué cosas podemos haber hecho mejor para haber impedido el triunfo de la derecha y haber conquistado nosotros un triunfo y la conducción de un nuevo gobierno”, sostuvo.

Luego agregó: “No cabe duda que jugó un papel también en esto la coordinación de partidos. Si hubo una intención o intensidad exactamente igual de cada uno, si cada uno entregó a plenitud sus capacidades para potenciar la campaña y la candidatura. Y en ese plano, con mucho respeto, solamente anotamos que es un factor y esperamos con atención lo que sean los debates propios de cada partido”.

“El otro factor es que podríamos haber afinado en forma más clara y precisa a ojos de los resultados, lo que fue nuestra plataforma programática como compromiso de futuro gobierno que lograra empatar, empatizar y relacionar las expectativas de la gente, de la mayoría, sobre todo los movimientos organizados, con las propuestas que estábamos haciendo desde la campaña presidencial”, siguió Carmona.

El siguiente elemento que pudo haber originado el fracaso de Jara se condice con “la presencia de la candidatura presidencial, la campaña presidencial con el ejercicio de las tareas del gobierno vigente” del cual son parte.

“Hay dos o tres factores que también esperamos recoger de la evaluación que el gobierno haga al respecto, en un ejercicio que es soberanía de ellos. Nosotros no vamos a pautear ni al gobierno ni al Presidente, solo lo referimos como un tema que hay expectación de sectores más allá de los medios, que les gustaría saber si se pudo hacer más, y en qué plano, cumpliendo los deberes propios de cada uno (...) Políticas de gobierno que podrían haber tenido más eficacia en la relación con sectores que miran con distancia, con desconfianza, lo que son las propuestas, toda vez que tenían una expectativa que no se ha cumplido”, agregó.

Asimismo, sostuvo que está el factor internacional. “No podríamos descontextualizar que esta batalla político-electoral, se da en un marco de una ofensiva muy violenta, muy directa, muy invasiva, desde el punto de vista material y militar, de Estados Unidos respecto a lo que ellos llaman su patio trasero, que asume que América Latina y el Caribe tienen que ordenarse en función de las políticas norteamericanas”.

“Esto es muy grave, es muy grave. Nosotros reiteramos en eso, debemos mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz, donde todos los conflictos, todos deben tener soluciones políticas, todos deben tener soluciones en el marco de lo que es la norma de convivencia internacional”, agregó sobre el tema.

¿Qué viene?

Minutos más tarde, Carmona abordó las proyecciones del partido frente al nuevo escenario político de nuestro país.

“Esto nos obliga a nosotros a mejorar nuestra capacidad comunicacional, como organización política, una capacidad comunicacional que sea capaz de llegar con nuestras propuestas, mensajes, etcétera, a la inmensa mayoría de la población, pero también recogiendo de ese sector, formulaciones, nuevas peticiones, nuevos aportes, que vayan ajustando en una sintonía de primer nivel, digamos, en este plano, toda vez que todos sabemos que el acierto de una política comunicacional es de vínculo directo con el acierto de las políticas públicas que llevan adelante los partidos del caso”, señaló.

“Y de ahí va a surgir esta plataforma que vaya a la perspectiva de trabajar recogiendo todas las enseñanzas para que el gobierno que se viene encima el 11 de marzo no tenga ninguna posibilidad por su propio ejercicio de vivir una proyección más allá de los cuatro años. Y lo haremos con los recursos democráticos, haciendo que se marquen las propuestas, las opiniones, etcétera. Vamos a interactuar representando demandas, demandas que son intereses que tiene la gente y que son legítimos”, sostuvo.

“Hay una autoexigencia grande de parte de parte nuestra en ese en ese plano”, cerró Carmona.