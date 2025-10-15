La autocrítica de Jeannette Jara sobre el progresismo: “El principal problema es la desconexión con la ciudadanía”

La candidata oficialista Jeannette Jara, tras adelantar una pieza de su franja electoral, se reunió con prensa extranjera y reflexionó sobre el rol de los sectores progresistas en la política: el principal problema que identifica es la desconexión de la izquierda con la ciudadanía.

La aspirante a La Moneda instó a hacer una autocrítica enfocada en fortalecer “la conexión con la vida concreta de las personas”. “Creo que el principal problema, de verdad, es la desconexión con la ciudadanía y eso lo veo bien transversal”, añadió la exministra de Trabajo.

Además, la militante PC afirmó que el debilitamiento de los sectores de izquierda también pasa por “creer que las ideas propias son la única manera” y no poner el foco en temas tan relevantes como la seguridad pública y el crecimiento económico.

Por lo mismo, destacó su compromiso para contener la crisis de seguridad en Chile. “No tengo complejo en materia de seguridad y tengo la mano bien firme. ¿Sabe por qué no tengo ninguno? Porque yo vengo de una población y sé el daño que hace la droga y sé la frustración que tiene la gente tiene cuando no puede sacar a sus hijos de ahí“, manifestó.