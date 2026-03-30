La “capacitación” de Echecopar para alinear al FA ante ofensiva fiscal de Kast

El jueves en la noche el Frente Amplio convocó de manera telemática a los integrantes de su comité central para sostener una reunión en la que abordaron las medidas económicas del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La convocatoria invitaba a “conversar y resolver dudas técnicas y de carácter política” sobre la ofensiva del Ejecutivo. Esto, en el marco del debate que hay al interior de la oposición que desde hace semanas busca un relato común para enfrentar al gobierno considerando las distintas voces que existen en el Congreso.

En ese contexto, el Frente Amplio buscó ordenar a sus filas, y la secretaria de Formación de la directiva, Bernarda Pérez, empujó esta convocatoria para las 19.30 horas del jueves pasado.

Quienes se conectaron al encuentro que se realizó de manera virtual se sorprendieron al constatar que el principal expositor de la “capacitación” era Rodrigo Echecopar.

El expresidente de Revolución Democrática asumió esta labor de coordinación al interior del FA en su calidad de exjefe de gabinete de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda.

Ambos encabezaron la gestión fiscal de la última parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que se ha transformado en uno de los principales focos de críticas de la nueva administración del Presidente Kast.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido una de las voces más cuestionadoras de la gestión económica del Frente Amplio, que -a su vez- lo ha apuntado como el rostro de la polémica alza en el precio de la bencina. También han salido a cuestionar la gestión de Grau otros secretarios de Estado, como el de Vivienda, Iván Poduje, quien comentó en su participación en Sin Filtros que “Grau nos había pegado un machetazo. Lo que hizo es el recorte en derechos sociales más demoledor que hemos recibido”.

Echecopar defendió la gestión de Grau en Hacienda

Echecopar, dicen quienes participaron en el encuentro, defendió la gestión que se realizó en el gobierno de Boric, e incluso remarcó algunas posiciones que él mismo ya ha salido a defender en medios como Cooperativa.

Allí, por ejemplo, el economista ha planteado que desde La Moneda han surgido “declaraciones rimbombantes, muy fuertes, que están generando un impacto económico concreto y también una incertidumbre que a la larga también tiene un impacto económico”.

Ese mismo jueves de la reunión, también en Cooperativa, el otrora jefe de la División de Coordinación Interministerial (DCI) de Boric publicó una columna de opinión, que tituló “¿La caja o el espacio fiscal?“.

Allí, el economista planteó que “en los últimos días, el debate público se ha centrado en el ‘bencinazo’ que aumentó el precio de gasolinas en $ 370 y del diésel en $ 580, a pesar de contar con instrumentos de estabilización de los precios de los combustibles vía Mepco”.

En ese sentido, defendió una de las posturas que él expuso en la reunión virtual con la militancia del Frente Amplio, respecto de la polémica que levantó Quiroz sobre cuánta caja fiscal dejó el gobierno de Boric. Esta arremetida en particular generó el primer pleito entre exministros y jefes de cartera vigentes, pues derivó en la respuesta por redes sociales de Nicolás Grau.

Al respecto, Echecopar afirmó en Cooperativa que “la idea de una ‘caja’ de apenas 46 millones de dólares es un espejismo estadístico. Primero, porque se trata de una cifra desactualizada de diciembre de 2025, que omite deliberadamente que en enero de 2026 la disponibilidad efectiva ya superaba los 1.400 millones de dólares”.

La exposición que encabezó Echecopar se centró específicamente en la contingencia económica. De hecho, el mismo mensaje enviado por Bernarda Pérez -de la directiva- a la militancia hizo hincapié en que la cita era para abordar la “discusión nacional por la situación fiscal de nuestro país”.